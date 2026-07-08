Aunque ella viene de años de lucha contra sus adicciones, de arrestos e internaciones en diferentes centros de rehabilitación, finalmente Britney Spears (44) vivió un momento de gran alegría. Sus hijos, Sean Preston (20) y Jayden James (19), fruto de su relación con Kevin Federline, debutaron como modelos en la Semana de la Moda de París. Con la belleza y el talento que heredaron de sus famosos padres, los jóvenes decidieron dar sus primeros pasos en el mundo fashion.

Sean y Jadney, los hijos de Britney Spears, debutaron como modelos: las fotos

Desde el divorcio de sus padres, en 2007, Sean y Jayden se mudaron con Kevin Federline a Hawái, donde vivieron hasta 2023. Solo algunas pocas y breves reuniones con Britney Spears les bastaron para comprender los problemas que enfrentaba su madre.

Jayden James

Las complicaciones de la cantante la fueron hundiendo en una profunda depresión que acentuó la distancia con sus hijos. Pero, finalmente, ellos fueron los encargados de aportar un poco de alegría a su vida.

Jayden James fue el primero en debutar sobre una pasarela y lo hizo en mayo, durante el desfile Crucero 2027 de Dior, en Los Ángeles. Con un estilo relajado, remera sin mangas y jeans negros con cadenas, conquistó la pasarela de Vetements con un look urbano y desenfadado.

Sean Preston

Por su parte, Sean Preston sorprendió con una propuesta más contemporánea y sofisticada, compuesta por corbata y abrigo. Así, los hijos de Britney Spears comenzaron a construir su propia identidad dentro del universo de la moda.