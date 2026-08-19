El último adiós a Hayden Panettiere

La conmoción en Hollywood fue total por la muerte de Hayden Panettiere, la actriz de “Héroes” y “Nashville” que, con 36 años, falleció el 16 de agosto en un departamento de Greenville, Carolina del Sur.

Según trascendió, la intérprete que fue parte de la saga “Scream” había viajado desde Los Angeles el día anterior junto a su ex novio (una historia atravesada por denuncias de violencia, arrestos y condena judicial), Brian Hickerson.

Si bien la causa oficial de su fallecimiento no fue determinada, existe una investigación abierta que ya empezó a descartar algunas hipótesis tras realizarse la pertinente autopsia preliminar. Y que, según los resultados difundidos, no halló indicios de violencia o criminalidad.

Hayden Panettiere en Heroes

“No se encontraron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido al fallecimiento. La causa y forma de muerte quedan pendientes de una investigación más exhaustiva y realización de estudios adicionales”, informó el comunicado de la oficina forense del condado de Greenville.

También se supo que cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, tras recibir una llamada al 911 de un conocido de Hayden, la actriz y mamá de Kaya (11) –fruto de la relación con su ex pareja, el boxeador Wladimir Klitschko– se encontraba en paro cardíaco.

Hayden Panettiere

Y aunque intentaron reanimarla aplicando soporte vital avanzado y reanimación cardiopulmonar, las maniobras no alcanzaron para salvarle la vida a Panettiere, quien venía de publicar sus memorias y, en consecuencia, sus años de batallas contra la adicción y problemas de salud mental. “Me aseguraré de que nuestra hija la recuerde”, compartió Wladimir.