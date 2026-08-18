Sale a la luz una foto inédita del increíble parecido de Moria Casán y Sofía Gala

Moria Casán vuelve a ser protagonista de un hallazgo que llamó la atención de sus seguidores, al aparecer imágenes inéditas de su juventud que resaltan la similitud con su Sofía Gala. La coincidencia en rasgos y estilo refuerza la conexión entre madre e hija, un vínculo que también quedó reflejado en la serie producida por Netflix, donde compartieron escenas que destacaron esa cercanía estética. Estas imágenes aportan un nuevo capítulo a la historia de ambas, mostrando cómo la herencia visual se mantiene vigente.

Moría Casán y Sofía Gala causan revuelo al conocerse fotos que destacan su parecido

En las últimas horas se difundieron imágenes inéditas de la juventud de Moria Casán que generaron gran interés entre sus seguidores. Lo que más llamó la atención fue el increíble parecido físico con su hija, Sofía Gala, un rasgo que ya había quedado en evidencia en la serie producida por Netflix, donde la actriz interpretó a su madre en varias escenas. La comparación entre ambas figuras volvió a ser tema de conversación, reforzando la conexión estética que las une.

Moria Casán y Sofía Gala | Crédito: CARAS

Las fotografías, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, muestran a la vedette en los primeros años de su carrera, con un rostro fresco y una belleza natural que anticipaba su futuro como ícono del entretenimiento. La estructura facial, la forma de los ojos y la sonrisa encuentran un reflejo directo en su hija, quien a lo largo de su trayectoria lució estilos similares. El cabello oscuro y voluminoso de aquella época también se convierte en un punto de coincidencia que refuerza la similitud entre ambas.

El hallazgo de estas imágenes vintage generó sensación, ya que al observarlas con detenimiento resulta difícil distinguir quién es quién. Esa “herencia visual” se suma al vínculo artístico que Sofía Gala desarrolló con Moria Casán, especialmente al interpretarla en la ficción. La experiencia actoral le permitió profundizar en gestos y expresiones, logrando una representación convincente que se potencia gracias al parecido físico innato.

Moria Casán y Sofía Gala

La serie sobre la vida de La One, estrenada en Netflix el 14 de agosto, puso en primer plano esta conexión. La actriz asumió el desafío de encarnar a su madre en momentos clave de la historia, y el resultado fue destacado por la naturalidad con la que logró transmitir la esencia de la artista. La producción también permitió que el público apreciara cómo la genética y la interpretación se combinan para dar vida a un retrato fiel de una figura emblemática para la cultura argentina.

Moria Casán y Sofía Gala protagonizan un vínculo que trasciende la pantalla

Las fotos inéditas, que mostraron en Puro Show (El Trece), aportan un valor especial porque muestran a Moria Casán en sus primeros años, sin la estilización de un personaje, lo que hace que la comparación sea directa. La frescura de su rostro y la espontaneidad de su expresión recuerdan inevitablemente a Sofía Gala en distintas etapas de su carrera. Por otro lado, el blanco y negro de las fotografías refuerza la nostalgia y la atemporalidad de una belleza compartida, que embelesó a los seguidores de las artistas a días del estreno de la serie.

Moria Casán y Sofía Gala | Crédito: CARAS

Más allá de los rasgos físicos, la similitud también se percibe en la intensidad de la mirada y en la determinación que ambas proyectan. Madre e hija demostraron una gran capacidad para reinventarse y reflejar su carácter firme en un medio competitivo, y esa fuerza parece trascender generaciones. Para muchos, esta aparición se convirtió en un testimonio de cómo la esencia y el carisma pueden transmitirse dentro de una misma familia.

El impacto de estas imágenes no se limita al plano estético. Para los seguidores, representó una oportunidad de conectar con la historia de Moria Casán desde sus inicios y de reconocer cómo Sofía Gala continúa ese legado en la actualidad. A pesar de que cada una se distingue por su impronta y su carrera personal, ambas tienen una semejanza que se percibe más allá de la pantalla. La difusión de la foto refuerza la idea de una dinastía artística que deja huella en la cultura popular argentina.

Moria Casán y sus padres, Rosa Faga y Juan Casanova

Moria Casán, junto a Sofía Gala, vuelve a ser protagonista de un hallazgo que refuerza la conexión estética entre madre e hija. Las imágenes antiguas que se difundieron muestran a la vedette en los inicios de su carrera, con rasgos que se reflejan de manera clara en la actriz, consolidando una semejanza que trasciende. La coincidencia física se complementa con la experiencia artística de la hija de Mario Castiglione, quien supo interpretar a su madre en la ficción que retrata la vida de La One, aportando un retrato fiel que combina genética y talento.

FOTOS CARAS: Federico Bartolo

VDV