Adrián Suar y Rocío Robles, juntos en La Bombonera: las fotos que confirman su gran momento

Adrián Suar y Rocío Robles tienen el corazón dividido en cuanto a sus pasiones futboleras. Una cuestión un tanto lógica si se considera el origen rosarino de la periodista deportiva, una fanática absoluta de Rosario Central.

‘El Chueco’, por su parte, es un sabido hincha de Boca, y este domingo aprovechó para invitar a su chica a ver el partido de los Xeneizes en la Bombonera. La pareja se instaló en uno de los palcos laterales que dan a la calle Del Valle Iberlucea y disfrutó del entretenido partido que Boca le ganó a Instituto de Córdoba por 2 a 0.

Suar, feliz con su novia en un palco de La Bombonera.

Cómo fue el romántico intercambio en redes de Suar y Robles en pleno partido de Boca.

Rocío fue la primera en subir una story en la que se los ve a los dos y etiquetó a Suar, quien a los pocos minutos la reposteó y le agregó el “Vamos Bocaaaa”. Después, una vez consumada una victoria que a Boca se le venía negando de local, el productor televisivo subió otra historia con la Doce de fondo y escribió “Gano Bokee, Feliz domingo para todos”.

“Gano Bokee, Feliz domingo para todos”, celebró el productor televisivo desde sus redes.

Satisfecha por acompañar a su novio y de verlo contento, Rocío no pudo cerrar por la noche un gran domingo, ya que su querido Central cayó derrotado en Mendoza por 2 a 0 y la privó de una celebración más plena.

Cabe destacar que Suar y Robles confirmaron su relación en diciembre de 2025 con una foto en Italia, un gesto marcó el inicio de su vínculo tras meses de rumores. La postal elegida en Roma, con el Coliseo como escenario, se convirtió en la primera aparición oficial del actor y la periodista juntos en sus redes sociales.