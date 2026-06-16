Quién es Leonardo Venegas, el medio hermano de Marcos Senesi, condenado en Miami

Marcos Senesi fue uno de los jugadores argentinos convocados para la Copa Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. El joven de 29 años se viralizó en redes sociales, tras haber sido llamado por Lionel Scaloni, para reemplazar Leonardo Balerdi, tras lesionarse. Esto generó curiosidad en los usuarios de las redes sociales, que buscaron su vida privada para conocer mucho más sobre sus días en el exterior y su familia en la Argentina.

Sin embargo, se encontraron con un oscuro personaje dentro del círculo íntimo de Senesi, que fue noticia en las últimas semanas. Leonardo Venegas es un youtuber y rapero, medio hermano del futbolista por parte de su mamá. Tiene 34 años y fue condenado en Miami por los delitos de intento de secuestro y abuso infantil contra una nena de seis años. Si bien Marcos Senesi no se pronuncia al respecto, el nombre del condenado se viralizó por su relación familiar.

Marcos Senesi y su familia

¿Quién es Leonardo Venegas, el medio hermano de Marcos Senesi?

Leonardo Venegas es un youtuber y rapero, nacido el 8 de diciembre de 1990 en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, pasó toda su infancia y adolescencia en Concordia, Entre Ríos, donde su mamá formó una familia ensamblada con una nueva pareja, y tuvo a otros hijos, entre los que aparece el joven jugador. En la Argentina, Venegas mantenía una relación tradicional con su familia, y nunca se supo de alguna problemática durante sus años en el país. Desde su adolescencia, comenzó a desarrollar sus primeros pasos en la industria de la música urbana, bajo el seudónimo de "Ácido MC", y con el paso del tiempo, compartió sus creaciones en Youtube, plataforma que lo hizo saltar a la fama de manera inesperada.

Mientras que Senesi daba sus primeros pasos en el fútbol, muy lejos de él, Venegas sumaba una comunidad de casi 150 mil seguidores en Youtube, donde, además de compartir un poco de música, compartía sketches de humor, desafíos virales y blogs de entretenimiento dirigidos a un público joven. Al crecer en fama, decidió irse de la Argentina, para instalarse en Estados Unidos, donde comenzó a vivir entre lujos. Se estableció en la zona residencial de Miami Shores, Florida, y se mostró en departamentos frente al mar y manejando una camioneta Range Rover de último modelo. Sin embargo, detrás de la faceta de youtuber con altos ingresos, existía un personaje que recorría sectores residenciales de menores recursos económicos, con el objetivo de, y según los fiscales del caso que lo condenó, buscar contextos donde menores pudieran encontrarse jugando sin supervisión constante.

Leonardo Venegas, el medio hermano de Marcos Senesi

Intento de secuestro de una menor y condena definitiva: el caso de Leonardo Venegas

En en julio del 2023, la vida de Leonardo Venegas y sus seres queridos daría una vuelta inesperada, cuando el youtuber sería detenido por los delitos de intento de secuestro y abuso infantil contra una niña de seis años. Todo comenzó en un complejo de departamentos en el noreste de Miami-Dade, donde la menor se encontraba jugando en el patio. El primer acercamiento de Venegas se produjo el 4 de julio, día de la Independencia de Estados Unidos, y dos días después, regresó al lugar en su camioneta. Aprovechó un momento en que la menor se encontraba sola e intentó sujetarla del brazo para llevársela. La niña reaccionó, se defendió, lo mordió, logró escapar e ingresó a su domicilio. De acuerdo con la fiscalía, antes de huir, Venegas le propinó una cachetada e intentó escapar.

Las cámaras de seguridad del complejo de departamentos captaron al acusado merodeando por el lugar y, con la declaración de la menor, lograron detenerlo. Este caso generó sorpresa y conmocionó a la familia, quienes se mantuvieron lejanos de pronunciarse en redes sociales o medios de comunicación. Finalmente, en junio del 2026, y tras haberse declarado inocente, la Justicia condenó a Leonardo Venegas como culpable de intento de secuestro y abuso infantil.

El caso se viralizó en redes sociales, ya que se pudo ver en diversas cuentas el video grabado por las cámaras del lugar donde lo mostraban merodeando y en el intento de secuestro. De la misma manera, su relación con el futbolista Marcos Senesi lo llevó a que las miradas estuvieran sobre él, sobre todo ahora con el comienzo de la Copa del Mundo y de que su medio hermano haya sido convocado para la selección argentina. A pesar de esto, ninguno de la familia se pronunció sobre Venegas, manteniéndose alejados de lo que hizo el youtuber de 34 años.

Leonardo Venegas, el medio hermano de Marcos Senesi

Mientras que Marcos Senesi celebra su convocatoria en la selección argentina, en el contexto del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, su medio hermano Leonardo Venegas es condenado por los delitos de intento de secuestro, generando debate en las redes sociales. Muchos usuarios no tardan en hacer la conexión familiar y buscar respuestas en las cuentas abiertas del futbolistas, mientras que otros los separan ya que construyeron caminos diferentes desde una edad joven.

A.E