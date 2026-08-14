Ángela Torres y Juana Viale coinciden en la combinación de colores que es tendencia esta temporada

Ángela Torres y Juana Viale deslumbraron a sus seguidores al elegir una combinación que regresó con fuerza y se consolida esta temporada. Se trata de dos tonalidades impensadas, pero que juntas logran looks sofisticados, modernos y con un marcado aire fashionista.

La dupla dosmilera que conquistó a Ángela Torres y Juana Viale

La moda de esta temporada invernal recuperó una combinación de colores que promete convertirse en una de las grandes protagonistas: chocolate y celeste. Aunque la dupla regresó con fuerza este año, no se trata de una novedad absoluta. Ambos tonos ya habían sido un verdadero furor durante la era dosmilera, cuando las mezclas de marrones con celestes y azules formaban parte de los looks más destacados de la época.

Ahora, la tendencia vuelve renovada y figuras como Ángela Torres y Juana Viale muestran cómo llevarla de maneras completamente diferentes, adaptándola a sus estilos personales. La cantante apostó por una propuesta mucho más fashionista y llamativa. La actriz lució un vestido ceñido al cuerpo con un efecto similar al batik, donde el chocolate y el celeste aparecen como pinceladas que se mezclan entre sí, aunque cada tonalidad conserva su identidad.

Ángela Torres

El diseño de la prenda también tuvo un papel central en el look. El vestido se destacó por su silueta al cuerpo, cuello cerrado y ruedo asimétrico, terminado con pequeñas ondas que le aportaron movimiento y un detalle diferencial. Una elección moderna que convirtió a la combinación cromática en la verdadera protagonista.

Ángela Torres

Juana Viale, en cambio, llevó la tendencia hacia un terreno más sofisticado y elegante. La conductora eligió un conjunto marrón compuesto por un chaleco y un pantalón largo levemente acampanado, confeccionados en una tela aterciopelada que aportó textura y un sutil brillo al estilismo.

Juana Viale

Debajo del chaleco, la actriz sumó una camisa celeste de puños ajustados, creando el contraste justo entre ambos colores. De esta manera, demostró que la mezcla de los tonos también puede incorporarse a un outfit de inspiración más clásica, jugando con las texturas y las proporciones.

Los looks entre Ángela Torres y Juana Viale demuestra por qué los colores chocolate y celeste forman una de las combinaciones que la moda actual. Mientras la intérprete de Tu favorita eligió una versión más audaz y experimental, la prensentadora apostó por una interpretación elegante y sofisticada. De esta manera, coinciden en la combinación de colores que es tendencia esta temporada y cautivan a sus seguidores.

Chocolate y celeste, la fusión estrella del invierno

La combinación del chocolate y celeste se instaló como una de las fórmulas fashionistas más interesantes del invierno. El contraste entre el marrón chocolate, que es cálido, profundo y sofisticado, con el celeste, una tonalidad fresca, luminosa y delicada, genera un equilibrio que permite construir looks modernos sin perder elegancia.

Además, es una combinación que tiene un fuerte aire dosmilero. Durante la era Y2K, los marrones y los tonos celestes aparecían juntos en prendas, accesorios y estilismos que hoy regresan reinterpretados. Lo interesante de esta tendencia es su versatilidad: el chocolate funciona como una base neutra y sofisticada, mientras que el celeste aporta luz y un toque más juvenil.

También permite jugar con texturas: cuero, denim, tejido, satén o terciopelo pueden potenciar todavía más el contraste entre los dos tonos. Por eso, más que una combinación pasajera, los colores chocolate y celeste juntos aparecen esta temporada como una mezcla capaz de adaptarse a distintos estilos y ocasiones.