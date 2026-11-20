Anita Espasandin, Zaira Nara, Marcela Kloosterboer y Eva de Dominici se convirtieron en referentes de estilo a través de las redes sociales. En los últimos días, las empresarias y las actrices apostaron por el color rojo y mostraron distintas versiones de llevar este tono intenso, ideal para salir de noche.

El rojo es tendencia: los looks de Anita Espasandin, Zaira Nara, Anita Espasandin y Marcela Kloosterboer

Si hay un color que promete convertirse en protagonista de los looks nocturnos, ese es el rojo. Intenso, elegante y con una fuerte presencia, este tono se posiciona como uno de los grandes elegidos para las salidas de noche y conquista tanto las propuestas más sofisticadas como aquellas de impronta sensual. Anita Espasandin, Zaira Nara, Marcela Kloosterboer y Eva de Dominici son algunas de las celebrities que confirmaron su vigencia con estilismos de alto impacto.

Anita Espasandin eligió un vestido largo de color rojo vibrante, de silueta ajustada y mangas largas. El diseño se destaca por su escote cerrado y una estructura que acompaña la figura, mientras que el juego de largos y superposiciones en la parte inferior le aporta movimiento y originalidad. La pareja de Benjamín Vicuña apostó por una versión que combina sensualidad y elegancia, con un tono intenso que no necesita demasiados complementos para convertirse en el centro de atención. Una alternativa ideal para quienes buscan un look nocturno con personalidad y quieren alejarse de los clásicos vestidos negros.

Anita Espasandin

Por su parte, Zaira Nara se inclinó por una propuesta más minimalista, pero igual de impactante. La top model lució un vestido largo rojo, de breteles finos y escote profundo en forma de V. La prenda presenta un trabajo de frunces y drapeados en la zona de la cintura y las caderas, que generan volumen y acompañan la silueta.

Con una caída ajustada hasta el suelo, el diseño combina una estética elegante con una impronta femenina y sensual. La elección demuestra que el rojo también puede funcionar en vestidos de líneas simples, donde el protagonismo está puesto en el calce y los detalles de confección.

Zaira Nara

Marcela Kloosterboer encontró otra manera de sumarse a esta tendencia y dejó de lado los vestidos para apostar por un conjunto sastrero monocromático. Su elección estuvo compuesta por un blazer de líneas estructuradas, que llevó abierto sobre un top al tono con escote pronunciado, y un pantalón de vestir de tiro alto.

El resultado fue un estilismo sofisticado que combina la impronta clásica de la sastrería con la fuerza visual del rojo. Se trata, además, de una opción diferente para quienes buscan un look de noche elegante sin recurrir a los vestidos.

Marcela Kloosterboer

Eva de Dominici también se sumó a la tendencia con un diseño largo de inspiración elegante. La actriz eligió un vestido rojo de escote amplio y cuerpo estructurado, que se continúa en una falda de caída fluida y con volumen. Para completar la propuesta, incorporó un blazer del mismo tono, llevado sobre los hombros, que reforzó la estética sofisticada del look.

Los accesorios acompañaron sin quitarle protagonismo al color: eligió un collar delicado y joyas brillantes que sumaron un toque de luz. La combinación del vestido con la chaqueta sastrera demostró cómo incorporar una segunda prenda para darle mayor elegancia y profundidad a un estilismo nocturno.

Eva de Dominici

El rojo, el color que conquista los looks de noche

Las elecciones de Anita Espasandin, Zaira Nara, Marcela Kloosterboer y Eva de Dominici confirman que el rojo es mucho más que una alternativa al clásico negro. Su intensidad permite construir looks con carácter y transformar incluso las prendas de siluetas más sencillas en protagonistas de cualquier evento.

Una de sus grandes ventajas es la versatilidad. Puede aparecer en vestidos largos y ajustados, diseños con drapeados, propuestas con volumen o conjuntos sastreros. También permite jugar con diferentes matices, desde los rojos más vibrantes hasta las versiones más profundas y cercanas al bordó.

Para las salidas nocturnas, este tono se convierte en un gran aliado porque aporta fuerza visual y sofisticación sin necesidad de recurrir a demasiados accesorios. La clave está en elegir una silueta que acompañe el estilo propio y dejar que el color haga el resto. De esta manera, Anita Espasandin, Zaira Nara, Marcela Kloosterboer y Eva de Dominici confirman que el rojo es el color para salir de noche por su versatilidad, sus diferentes matices y su capacidad de elevar cualquier look.