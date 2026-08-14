Quién es Santiago Slapak, el novio de Florencia Torrente que es 7 años menor que ella

Florencia Torrente supo captar la atención del público no solo por su talento como actriz y modelo, sino también por su relación amorosa con Santiago Slapak, un joven que conquistó su corazón y está a su lado hace más de un año.

La sorprendente vida de Santiago Slapak, el novio de Flor Torrente

Florencia Torrente, que pronto cumplirá 38 años el próximo 19 de agosto, y Santiago Slapak, de 30 años, llevan más de un año viviendo una historia de amor que ha ido fortaleciendo su vínculo. La diferencia de edad, siete años, no fue un impedimento para que esta pareja cautive a sus seguidores con su complicidad y sencillez.

Florencia Torrente y Santigo Slapak

Antes de conocerla, Santiago Slapak vivía en Estados Unidos, donde practicaba fútbol y jugaba de defensor. Sin embargo, su destino cambió tras sufrir una lesión en Connecticut, que lo llevó a tomar la decisión de regresar a Argentina. Desde entonces, el joven decidió reinventarse y ahora trabaja como fotógrafo, profesión en la que ha encontrado una nueva pasión y un medio para expresarse.

Además de su trabajo en la fotografía, Santiago es un amante de la cocina y supo aprovechar sus habilidades culinarias para convertirse en un influencer de contenido gourmet. Tiene una cuenta de Instagram, donde muestra diferentes recetas y platos que prepara. Desde pollo al horno hasta sushi, sus publicaciones muestran su versatilidad y dedicación en las hornallas, lo que ha generado interés y cariño entre sus seguidores. La presencia en redes sociales del yerno de Araceli González permitió que sus admiradores conozcan más sobre su personalidad y su estilo de vida.

Santiago Slapak

La historia de amor de Flor Torrente y Santiago Slapak

La historia de amor entre Florencia Torrente y Santiago Slapak comenzó en Pilar, donde ambos fueron presentados por amigos en común y la primera vez que se mostraron juntos en público fue a principios del 2025 en la Gala del Teatro Colón donde los paparazis obtuvieron las primera fotos juntos. Sin embargo, la confirmación de su romance llegó de manera oficial cuando la pareja comenzó a publicar fotografías juntos.

El romance de la actriz y el fotógrafo se desarrolló en un momento crucial para Flor, ya que poco tiempo antes había enfrentado la pérdida de su padre, Rubén Torrente. En este contexto Santiago Slapak se transformó en un sostén emocional en ese momento duro para la actriz.

Florencia Torrente y Santiago Slapak

Actualmente, Florencia Torrente y Santiago Slapak son inseparables y presumen su amor en las redes sociales y en distintos eventos. En las cuentas oficiales de la hija de Araceli González abundan fotografías de la pareja en donde se los observa enamorados, compartiendo viajes, momentos cotidianos y situaciones románticas.