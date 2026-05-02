Cande Ruggeri mostró el patio de juegos Montessori que instaló en su preboda

Antes de celebrar su gran casamiento con Nicolás Maccari, Cande Ruggeri organizó un festejo muy especial con su familia y amigos. Bajo el título de Preboda, la modelo y su pareja compartieron con sus seres más cercanos la felicidad y los nervios que sienten por el evento.

Así fue la preboda de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

El pasado 28 de febrero, Cande Ruggeri y Nicolás Maccari se casaron por civil en una exclusiva ceremonia a orillas de un lago y rodeados de sus familiares. Este acontecimiento no es el único ya que la pareja organizó otra celebración lujosa y pensada al detalle. Horas antes, organizó una preboda en el Palacio Sans Souci y compartió la intimidad de la noche.

Tal como se puede ver en los posteos que subió a su red social de Instagram, Cande Ruggeri vivió una ocasión soñada en la previa de su casamiento con Nicolás Maccari. La modelo optó por una decoración que combina elegancia clásica con elementos sofisticados, ideal para un festejo íntimo pero con sello de cuento.

La preboda de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

"Día 1 - Cena pre wedding", escribió la influencer en su cuenta y cautivó la atención de sus miles de seguidores. Lo que más deslumbró fue su vestido blanco con estilo moderno y sensual. Este diseño en color blanco, que también posee guiños al estilo lencero y al boho chic, se encuentra confeccionado en una tela liviana y translúcida. Su silueta entallada en la parte superior tiene un escote profundo en V y terminaciones irregulares y delicadas en la falda, las cuales aportan movimiento y un aire romántico.

El vestido soñado de Cande Ruggeri para su preboda con Nicolás Maccari

El espacio ideal para niños que se destacó en la preboda de Cande Ruggeri

A través de sus historias, Cande Ruggeri también dejó ver uno de los espacios más comentados de la velada: un patio de juegos inspirado en la pedagogía Montessori, pensado especialmente para su hija Vita, de 3 años, y los demás invitados de su misma edad.

El sector infantil fue montado dentro de uno de los salones del palacio, con pisos de madera, paredes ornamentadas y arañas de cristal que contrastaban con la propuesta lúdica. Allí se instaló un pelotero blanco acompañado por pequeños toboganes del mismo tono, generando un espacio visualmente armónico y minimalista. También había estructuras de juego de madera clara, un tipi de tela en color neutro y figuras de animales, todo dispuesto a baja altura para facilitar la autonomía de los chicos.

La elección de Cande Ruggeri no fue casual. El método Montessori promueve el aprendizaje a través de la exploración libre, el juego y la independencia. En este tipo de espacios, cada objeto está pensado para estimular los sentidos, la motricidad y la curiosidad, sin sobrecargar el ambiente. Por eso predominan los materiales nobles como la madera, los colores suaves y los diseños simples.

El espacio ideal para niños que se destacó en la preboda de Cande Ruggeri

En línea con esa filosofía, la ambientación del sector infantil en la preboda de Cande Ruggeri se destacó por su estética limpia y cuidada. Los tonos blancos, beige y madera se integraron con la arquitectura del lugar, generando una atmósfera cálida y elegante que no rompía con el estilo del evento principal.

Así, mientras los adultos disfrutaban de la celebración en uno de los palacios más emblemáticos, los más chicos contaban con su propio universo de juego. Un gesto que reflejó no solo el estilo de la pareja, sino también una tendencia cada vez más presente en eventos. De esta manera, Cande Ruggeri mostró el patio de juegos Montessori que instaló en su preboda y cautivó a los usuarios de las redes sociales.