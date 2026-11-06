Flor Torrente reveló los síntomas que la llevaron a descubrir una enfermedad hereditaria: “Pensé que me iba a morir”

Florencia Torrente dejó en claro que su versatilidad, autenticidad y carisma le permitió formar una fuerte presencia en los medios. Es así como construyó una comunidad de Instagram de más de 450 mil seguidores fieles y activos, donde comparte su día a día, sus proyectos de diseño y su estilo de vida. Recientemente, la artista decidió abrir su corazón para relatar una experiencia personal vinculada a su bienestar físico. De esta manera, la artista transformó su perfil en una plataforma de concientización, para enviar un mensaje sobre la importancia del autocuidado y la prevención médica.

Flor Torrente

Flor Torrente reveló que tiene una enfermedad hereditaria: “Pensé que me iba a morir”

Flor Torrente, hija de Araceli González, utiliza activamente sus redes sociales como una ventana para conectar con su audiencia, compartiendo sus pasiones artísticas, proyectos laborales y reflexiones íntimas. En el último tiempo, gran parte de su contenido estuvo especialmente enfocada en mostrar detalladamente el proceso de remodelación de su casa, un proyecto personal que generaba un enorme entusiasmo y constante interacción entre sus fanáticos. Sin embargo, en medio de esta atmósfera festiva y hogareña, la actriz sorprendió a todos al interrumpir la temática habitual de su perfil para revelar una situación de salud que atraviesa.

De un momento a otro, decidió compartir un video revelando los síntomas que la llevaron a descubrir una enfermedad hereditaria. Como todos los años, la artista fue a hacerse los estudios de control, y contó: "Me estoy haciendo la ecografía de la carótidas y el médico me dice: ‘Tenes placas’. Automáticamente, mi cerebro, más allá de toda la meditación, el entrenamiento mental y psicológico, terapia, lo único que pensó fue: 'Me voy a morir mañana’".

Según explicó, tenía el cardiólogo advirtió que tenía el colesterol por las nubes, y que debía comenzar a tomar una pastilla "de por vida”. “¿Hay algo que puedo yo hacer? No, es hereditario, Flor”. Sin embargo, esta situación no mejoró. "Pasan dos meses y empiezo a sentirme pésimo. Tuve que bajar el nivel de trabajo. Me cambian de pastilla, y ahora voy a ver si el nuevo tratamiento funciona”, reveló la artista. Finalmente, cerró el video con una reflexión que invitó a sus seguidores a preocuparse por su salud personal.



La reflexión de Flor Torrente: "La vida es una sola y hay que disfrutarla"

Tras conmover a su comunidad, Flor Torrente decidió transformar el momento en un mensaje de concientización y dejó una profunda reflexión para toda su audiencia. "La reflexión, que nadie me pidió, haganse chequeos todos los años. Denle atención a su cuerpo, porque la vida es una sola y hay que disfrutarla”, explicó. Con estas palabras, remarcó la fragilidad de la rutina y la necesidad imperiosa de no postergar el bienestar personal por las exigencias del día a día.

Para reforzar este concepto y llevar tranquilidad a sus fanáticos tras días de total hermetismo, la artista acompañó su publicación con un texto cargado de calidez. "Holi, volví ya sientiendome mejor puedo contarles mi último mes. Escuchen su cuerpo, no dejes de hacer lo que les hace bien, tomense esos momentitos para respirar, porque loquitos no llegamos lejos. Los quiero, y aguante los chequeos anuales que nos permiten prevenir", cerró.

Flor Torrente

De esta manera, Florencia Torrente reafirmó la importancia de los chequeos anuales y consolidó un fuerte lazo de empatía con sus seguidores, recordándoles que la salud es el pilar fundamental para poder disfrutar plenamente de la vida.