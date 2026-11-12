De Débora Plager y Marina Calabró a Paula Varela: los mejores looks de los Martín Fierro de Cable 2026

La televisión argentina tuvo una de sus noches más importantes del año. Este jueves 12 de noviembre se celebró una nueva edición de los premios Martín Fierro de Cable 2026, la ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) que reconoce a las principales figuras y producciones de la televisión paga. Con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, la gala reunió a periodistas, conductores, columnistas y personalidades del espectáculo en una noche que promete combinar emoción, reconocimientos y una destacada presencia de figuras del medio.

Entre los invitados y nominados que desfilaron por la alfombra estuvieron Luis Novaresio, Débora Plager, Ani Ventura, Romina Scalora y Susana Roccasalvo, entre muchos otros.

Guido Zaffora y Paula Varela condujeron la alfombra roja de los Martín Fierro de Cable 2026

De Débora Plager a Marina Calabró y Paula Varela: los mejores looks de los Martín Fierro de Cable 2026

Como sucede en cada gran evento, la moda tuvo su propio capítulo. Los invitados aprovecharon la ocasión para presentar sus apuestas de estilo, con diseños de noche, conjuntos de impronta elegante y detalles que marcarán tendencia. Desde los vestidos elegidos por las conductoras hasta los trajes de los periodistas y las figuras masculinas, los Martín Fierro de Cable 2026 se convirtieron en una vidriera de moda.

Marina Calabró llegó a la alfombra roja con un diseño de Claudio Cossano, una apuesta de noche en negro con bordados y aplicaciones doradas que recorren la silueta y aportan brillo al conjunto. El vestido, de escote strapless con una delicada transparencia en la parte superior, se destaca por los detalles ornamentales que se concentran en la cintura y descienden hacia la falda. La periodista completó el estilismo con un accesorio dorado al cuello y un clutch al tono.

Marina Calabró y Sergio Lapegüe los conductores de la gala de los Martín Fierro de Cable 2026

Débora Plager apostó por una propuesta de impronta sastrera y sofisticada. Para la ceremonia eligió un traje negro de estilo smoking, íntegramente bordado en el mismo tono, diseñado por Marian Saud. Completó el conjunto con una selección de joyas de Jean Pierre Joyeros: aros de oro blanco con brillantes blancos y negros, un anillo de oro con brillantes negros y dos pulseras esclavas, una de oro blanco con brillantes y otra de oro con piedras negras. Una apuesta monocromática en la que los bordados y las piezas de joyería concentraron toda la atención.

Débora Plager deslumbró con un diseño de Marian Saud

Paula Varela, quien estuvo a cargo de la conducción de la alfombra roja junto a Guido Zaffora, eligió un vestido gris acero de León Varela. El diseño, confeccionado en crepe de seda, presentó un corte recto con asimetrías, una aplicación de red de strass y una transparencia lateral en tul al tono. Para completar el estilismo, sumó joyas de Jean Pierre Joyeros, con collar, anillos y aros de oro blanco y brillantes.

Más looks de los Martín Fierro de Cable 2026

Romina Scalora, Susana Roccasalvo y Carla Czudnowsky

Ani Ventura, Facundo Pastor y Lucas Bertero

Marcelo Benedetto junto a su esposa, Pollo Vignolo y Facundo Ventura

Juan Cruz Ávila acompañado por María Guastavino, Franco Torchia y Diego Costa

Fotos: Gentileza A24/APTRA