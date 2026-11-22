Miley Cyrus y Maxx Morando se casaron el sábado 21 de noviembre en Palm Springs, California, y a través de sus redes sociales la cantante compartió las primeras fotos oficiales de la boda, en las que se aprecia de cerca su vestido de novia minimalista. La exprotagonista de Hannah Montana, de 33 años, y el baterista sellaron así una relación que comenzó en 2021.

La publicación, firmada con las iniciales de la pareja y la fecha del casamiento, reúne cuatro imágenes monocromáticas tomadas por el fotógrafo Jose Villa. En ellas, la artista conocida por sus apuestas audaces sobre el escenario se inclinó por una silueta de líneas simples, sin bordados ni apliques, con un detalle reservado para cuando se da vuelta, en una celebración íntima que reunió a su familia.

Miley Cyrus: el vestido de seda de Saint Laurent y el esmoquin de Maxx Morando

Miley Cyrus lució un diseño de seda de Saint Laurent firmado por el diseñador belga Anthony Vaccarello. De frente, el modelo presenta un escote barco, mangas largas y una falda recta de corte columna que termina con en una cola redondeada en el suelo.

Miley Cyrus y Maxx Morando posan frente a un telón claro, con dos palmeras de fondo. | Instagram @miley / Jose Villa

El rasgo más llamativo aparece al darse vuelta: un escote en V profundo que deja la espalda al descubierto hasta la cintura. Allí la tela se recoge en un drapeado que termina en un frunce, y la abertura deja ver uno de sus tatuajes.

Los hombros suman volumen con pliegues que se reúnen sobre la costura, mientras una línea a la altura del talle marca la figura antes de que la falda caiga lisa. El brillo suave de la seda reemplaza cualquier ornamento, en sintonía con la sobriedad que buscó para el gran día.

Para completar el estilismo, sumó zapatos de punta con talón descubierto y taco fino, además de aros colgantes. En cuanto al beauty look, la artista levó el pelo rubio en un recogido tirante con volumen en la coronilla, los ojos delineados en tonos oscuros y el anillo de compromiso.

La novia, con zapatos de punta y talón descubierto, junto a Maxx Morando en un sillón de cuero. | Instagram @miley / Jose Villa.

El novio también confió en la casa francesa: un saco de esmoquin de una sola fila con solapas en punta y pantalón haciendo juego, con camisa blanca y una corbata negra angosta. En la solapa lució una cala, y para algunas tomas del retrato agregó anteojos de sol y zapatos oscuros con cordones.

Miley Cyrus y Maxx Morando: la ceremonia en la antigua casa de Frank Sinatra

Miley Cyrus y Maxx Morando se dieron el sí en la antigua residencia de Frank Sinatra en Palm Springs, junto a la pileta y frente a familiares y amigos. Ofició la ceremonia Wayne Coyne, líder de The Flaming Lips, con quien la cantante trabajó en 2015 en el disco Miley Cyrus & Her Dead Petz.

Para el altar se montó un arco cubierto de rosas que caían en cascada, y a los costados del pasillo se ubicaron arreglos bajos de flores y calas, con pétalos esparcidos sobre el césped. Detrás, velas y flores se acomodaban al borde del agua, y los invitados, vestidos de negro, contrastaban con la paleta clara de la decoración.

Miley Cyrus y Maxx Morando se besan bajo el arco de rosas, entre los aplausos de los invitados. | Instagram @miley / Jose Villa.

Entre los presentes estuvieron los padres de la novia, Tish y Billy Ray Cyrus, acompañados por el actor Dominic Purcell, marido de ella, y por Elizabeth Hurley, pareja de él, junto a su hijo Damian. También asistió Noah Cyrus, hermana de la intérprete de "Flowers".

La historia que condujo a este sí empezó con un encuentro arreglado por terceros. "Nos organizaron una cita a ciegas. Bueno, fue a ciegas para mí y no tanto para él", recordó ella en 2023 en una entrevista con British Vogue. El compromiso llegó en 2025, durante un viaje a Kyoto, Japón, y la sortija se exhibió en público en diciembre, en el estreno de Avatar: Fire and Ash en Los Ángeles.

Maxx Morando besa en la mejilla a Miley Cyrus, con un golden retriever con collar de flores a sus pies. | Instagram @miley / Jose Villa.

Con un vestido minimalista de Saint Laurent, una espalda en V como único gesto atrevido y un altar de rosas, Miley Cyrus y Maxx Morando celebraron su casamiento en Palm Springs rodeados de su familia, con las imágenes de Jose Villa como primer registro oficial de la boda.