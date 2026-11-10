Muna Pauls, la hija de Agustina Cherri y Gaston Pauls, sorprendió con su talento musical 

Muna Pauls se llevó toda la atención en redes sociales al mostrar, nuevamente, su talento musical. La hija de Agustina Cherri y Gaston Pauls compartió un video frente a cámara y dejó que su voz llegue a una comunidad que acompaña con entusiasmo cada uno de sus pasos.

Muna Pauls volvió a cantar y deslumbró con su voz

Muna Pauls volvió a demostrar que la música ocupa un lugar muy especial en su vida. A sus 17 años, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls compartió un nuevo video en sus redes sociales en el que dejó ver su talento vocal y recibió una catarata de elogios por parte de sus seguidores.

Esta vez, la joven eligió interpretar una canción de una de las artistas internacionales más reconocidas por su potencia vocal y sus baladas emotivas: Adele. En el clip, que fue publicado en blanco y negro, Muna Pauls se mostró frente a cámara mientras entonaba "All I Ask", una de las canciones más conmovedoras del repertorio de la cantante británica. Con una interpretación que volvió a poner en primer plano su sensibilidad artística, dejó en evidencia su conexión con la música y su gusto por las canciones que permiten explorar diferentes matices de la voz.

Muna Pauls

La elección del tema no pasó inadvertida. "All I Ask" es una balada que exige una gran capacidad vocal y emocional, ya que combina momentos de delicadeza con otros de mayor intensidad. Frente a cámara y sin necesidad de grandes producciones, la hija de los actores apostó por una interpretación íntima, en la que su voz fue la verdadera protagonista.

El registro audiovisual, además, tuvo una estética sencilla y despojada. El blanco y negro aportó un clima especial a la publicación y acompañó el carácter emotivo de la canción. Una vez más, Muna Pauls encontró en sus redes sociales un espacio para compartir aquello que la apasiona y acercar a los usuarios a una faceta artística que viene desarrollando desde hace tiempo.

Como era de esperarse, el posteo cosechó una lluvia de likes y comentarios positivos. Sus seguidores destacaron su voz, su sensibilidad y la manera en la que se apropió de la canción de Adele. Así, cada nueva aparición musical de la adolescente despierta entusiasmo entre quienes siguen de cerca sus primeros pasos y esperan conocer más sobre su camino artístico.

Muna Pauls y el sueño de convertirse en cantante

La nueva interpretación llega en un momento muy especial para Muna Pauls, quien durante los últimos meses comenzó a dar pasos concretos para transformar su pasión por la música en una carrera profesional. En agosto pasado, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls sorprendió al anunciar que firmó contrato con una reconocida discográfica para comenzar oficialmente su carrera como cantante. Una noticia que marcó un antes y un después en su camino.

La joven compartió su felicidad a través de las redes sociales, donde publicó un mensaje cargado de emoción y recordó cuánto tiempo había esperado para poder dar a conocer la novedad. "Hoy puedo decir algo que durante muchísimo tiempo quise gritar. Y qué raro se siente escribirlo. Porque esto, antes de ser un hecho, fue un sueño", expresó al comenzar su anuncio.

El anuncio de Muna Pauls tras firmar con una discográfica

Lejos de limitarse a comunicar el acuerdo profesional, Muna Pauls aprovechó la ocasión para mirar hacia atrás y recordar a aquella niña que encontraba en la música un refugio y una forma de expresión. En sus palabras, dejó en claro que este logro era el resultado de años de ilusión, perseverancia y trabajo.

"Uno de esos que decís en voz alta tantas veces, que empiezan a parecer imposibles de tanto quererlos. Fue el sueño de una Muna chiquita que cantaba sola en su cuarto, inventaba canciones, imaginaba escenarios. Una Muna que insistió, se frustró, lloró, se ilusionó y volvió a empezar", agregó, visiblemente emocionada. El mensaje permitió conocer un costado más íntimo de su historia y la dedicación que hay detrás de este proyecto.

De esta manera, Muna Pauls, la hija de Agustina Cherri y Gaston Pauls, sorprendió con su talento musical en una reciente publicación de Instagram. Aunque creció en una familia vinculada al mundo artístico, la artista viene construyendo su propio recorrido, con una vocación que fue alimentando desde muy pequeña.