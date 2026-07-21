Juli Poggio impone el conjunto sastrero cuadrillé, la tendencia más elegante del invierno

Juli Poggio cautivó en redes sociales con una apuesta que se aleja de su estilo dosmilero y se enfoca en en la elegancia atemporal de la sastrería clásica. La estrella de su estilismo fue un conjunto sastrero cuadrillé que marca tendencia en la temporada invernal.

Juli Poggio apostó al estilo quiet luxury para una salida con amigas

Juli Poggio volvió a dar una lección de estilo con un look que combina elegancia clásica y aires contemporáneos. Durante una salida nocturna en Buenos Aires para celebrar el Día del Amigo, la actriz eligió un conjunto sastrero de estampado cuadrillé, una de las tendencias más fuertes del invierno.

En las imágenes que compartió con sus seguidores de Instagram, se la puede ver luciendo un traje de dos piezas compuesto por un blazer oversized de doble abotonadura y un pantalón de corte amplio confeccionados en un tejido de cuadros pequeños en tonos beige, marrón, gris y bordó.

El clásico estampado príncipe de Gales, con inspiración británica, volvió a instalarse entre las favoritas del street style internacional y Juli Poggio lo incorporó con una impronta joven y sofisticada. Para equilibrar el protagonismo del traje, la artista sumó una polera negra ajustada de cuello alto, una prenda básica que aportó sobriedad y permitió que el conjunto fuera el centro de todas las miradas.

Juli Poggio

Uno de los aspectos más destacados del look de Juli Poggio fueron las hombreras marcadas y la silueta relajada del saco, dos detalles que remiten a la sastrería de inspiración masculina, reinterpretada desde una mirada femenina y actual. El pantalón de piernas anchas completó la propuesta con un aire effortless, una fórmula que domina las pasarelas y las colecciones de las principales firmas de moda.

En cuanto al beauty look, Juli Poggio llevó su cabello suelto con ondas suaves y raya al medio, un peinado que acompañó el estilo elegante del outfit. El maquillaje se centró en una piel luminosa, sombras en tonos neutros, pestañas bien definidas y labios nude con acabado brillante, logrando una imagen sofisticada y natural.

Sastrero cuadrillé: el conjunto favorito de la temporada

Juli Poggio quedó deslumbrada por el conjunto sastrero cuadrillé, que la sacó de su clásico estilo dosmilero, y por eso decidió llevarlo a las grabaciones de Pasapalabra (Telefe) previo a su salida con amigas. Esto demuestra otro de los motivos por los cuales es uno de los más elegidos de la temporada: su versatilidad. Su diseño permite combinaciones con con poleras, remeras básicas o incluso tops lenceros, adaptándose tanto a eventos formales como a salidas informales.

Juli Poggio

Además, el estampado del conjunto cuadrillé aporta un guiño clásico que nunca pasa de moda y que este año regresó con fuerza en versiones oversize y de inspiración quiet luxury. De esta manera, Juli Poggio impone el conjunto sastrero cuadrillé, la tendencia más elegante del invierno, y se lleva todos los halagos en redes sociales. Con esta apuesta, la empresaria vuelve a confirmar su lugar como referente de estilo entre las nuevas generaciones y demuestra que la sastrería ya no pertenece exclusivamente al ámbito corporativo, sino que también puede ser un básico fashionista.