Tras el robo en su casa de Milán, Wanda Nara contó qué medida tomará con sus hijos

Wanda Nara fue una de las celebridades argentinas que viajaron a Estados Unidos para disfrutar de la final del Mundial 2026. Sin embargo, en medio de la tensión del partido, que terminó con la consagración de España como campeón del mundo, la modelo debió retirarse, y anunció que sufrió un robo en su casa de Milán, donde se encontraban sus hijos y su mamá. Tras volverse tendencia por esto, decidió emitir un nuevo mensaje sobre cómo fueron solucionando la situación y expuso qué medida tomará con los menores a partir de ahora.

Wanda Nara en la final del Mundial

El mensaje de Wanda Nara sobre sus hijos, tras el robo de Milán

Entre tantas propiedades de famosos que son reconocidas por todos sus seguidores y medios de comunicación, la casa de Milán de Wanda Nara es una de las más observadas por todos. Entre lujos y detalles campestres, la modelo encuentra paz en la ciudad donde vivió gran parte de los primeros años de vida de Francesca e Isabella. En medio de unas vacaciones, los menores se quedaron allí, como en ocasiones anteriores, mientras su mamá viajaba a Estados Unidos por un trabajo con una marca. Sin embargo, sufrieron un robo, que provocó tensión en todos, y obligó a Nara a regresar al país italiano.

Sus seguidores no tardaron en enviarle mensajes y preguntar sobre el estado de sus hijos, que se encontraban solos en la propiedad. Fue en otra historia de Instagram que la modelo contó cómo era la situación y qué medida tomó con los menores. "Gracias por tantos mensajes. Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo por qué nos queda el miedo", detalló.

De la misma manera, se mostró orgullosa ante la madurez de todos por la situación vivida, y cerró: "Orgullosa de lo valiente que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban. Las cámaras de seguridad estaban en funcionamiento. ¡Espero que pronto los encuentren! Un especial gracias a mi mamá que es la mejor abuela que pueden tener siempre con nosotros. Lo material se recupera".

El mensaje de Wanda Nara sobre sus hijos, tras el robo de Milán

Wanda Nara expresó su orgullo por la Selección Argentina

El robo en la casa de Milán de Wanda Nara ocurrió mientras la Selección Argentina buscaba una nueva consagración de gloria frente a España, en la Copa del Mundo 2026. Wanda Nara había viajado a Estados Unidos, de la mano de una reconocida marca, para alentar a la albiceleste. Sin embargo, su atención se vio desviada, y la Scaloneta sufrió una caída frente a la selección europea. A pesar de los tensos momentos vividos, la modelo no quiso dejar de dar un mensaje de orgullo hacia el equipo que llevó al país a la final, nuevamente. En sus historias de Instagram, compartió una de las postales de la AFA, donde aparecía el equipo frente a los hinchas, y escribió: "Gracias", demostrando el profundo agradecimiento por todos los sentimientos que nos hicieron vivir en estas semanas.

Wanda Nara expresó su orgullo por la Selección Argentina

El domingo 19 de julio, generó mucho sentimiento en las redes sociales, y para Wanda Nara y sus seguidores. Tras el robo en su casa de Milán, la modelo contó qué medida tomará con sus hijos, y se fue de Estados Unidos para poder reencontrarse con su familia. Sin dudarlo, dejó un mensaje para los usuarios, quienes no dudaron en enviarles fuerzas y acompañamiento.

A.E