Jazmín Agulla dio cátedra de estilo de cómo combinar una maxifalda de tul con la blusa de encaje que es tendencia este invierno

Jazmín Agulla dio una lección magistral sobre cómo elevar una propuesta clásica. A través de sus redes sociales, la influencer mostró cómo combinar dos piezas que, a primera vista, parecen desconectadas para la temporada fría: una maxifalda de tul negro y una blusa de encaje blanco. El resultado es un estilismo que equilibra el romanticismo victoriano con un espíritu rebelde, ideal para los días grises de Buenos Aires.

Jazmín Agulla: el contraste de texturas como clave de éxito

Jazmín Agulla, la hija del reconocido publicista Ramiro Agulla, no solo se destaca por su impronta personal frente a la cámara sino que también corre por sus venas un legado ligado a la creatividad y el impacto visual. Esta herencia se traduce en su manera de vestir: ella no solo sigue tendencias también las interpreta con una mirada creativa, donde cada look cuenta una historia y la puesta en escena resulta tan importante como la prenda en sí misma.

El look romántico de Jazmín Agulla

El secreto del éxito en su look reside en el juego de contrastes. Por un lado, aparece la delicadeza del encaje, que aporta una textura rica en detalles, casi etérea y atemporal. Por el otro, el volumen y la estructura dramática de la maxifalda de tul. Esta combinación evita la monotonía que suele caracterizar los conjuntos de invierno, donde los tejidos pesados dominan la escena.

Jazmín Agulla en la city porteña

En esta ocasión, Jazmín eligió una blusa de encaje con transparencias sutiles, una pieza que funciona como un lienzo en blanco para jugar con capas. Debajo, la falda de tul negro —que incorpora varias capas de tejido— suma una dimensión visual que cautiva. El encaje suaviza la rigidez que impone el negro total, mientras que la falda equilibra el protagonismo de la blusa.

La versatilidad urbana por Jazmín Agulla: de la pasarela a la calle

Si bien este outfit parece digno de una sesión editorial —como lo demuestran los posteos en la intersección de las calles 9 de Julio y Juncal —, su verdadera genialidad radica en la adaptabilidad. Jazmín se destaca en la industria por su capacidad para naturalizar tendencias complejas, logrando que este conjunto funcione en un contexto de ciudad. Al combinar estas prendas con calzado de estilo texano o botinetas, la propuesta rompe con la formalidad tradicional del encaje.

Jazmín Agulla completa el look con botas

Las fotos no mienten: la arquitectura urbana y los tonos neutros de la ciudad se convierten en el escenario perfecto. A pesar de los días nublados en Buenos Aires, la energía del look aporta luminosidad. La influencer y modelo integra accesorios mínimos, dejando que la silueta y las texturas hablen por sí solas.