Así es el restaurante de las hijas de Donato de Santis, Francesca y Raffaella: homenaje a su padre y su historia

Francesca y Raffaella, las hijas de Donato de Santis, inauguraron su primer emprendimiento gastronómico, un espacio que combina la tradición italiana con una propuesta moderna y original. Al igual que su padre, decidieron apostar por este rubro y desplegar allí todos sus conocimientos sobre cocina, recetas y sabores.

Cómo se llama y cómo es el restaurante que abrieron las hijas de Donato de Santis

Francesca y Raffaella de Santis dieron un importante paso en su camino profesional al inaugurar su primer restaurante. El local abrió sus puertas el pasado 16 de julio en el barrio porteño de Belgrano y cuenta con el acompañamiento de su padre, Donato de Santis.

A través de la cuenta oficial de Instagram del restaurante, las jóvenes explicaron cuál es la esencia del emprendimiento que soñaban desde hace tiempo. Además, revelaron que su nombre en italiano es "Cucinetta" que significa "cocina pequeña" en español. En este sentido, expresaron entusiasmadas por este gran paso: "Cucinetta nace como la versión más joven, fresca y contemporánea del universo gastronómico que nos acompaña desde siempre".

Donato de Santis junto a su esposa y sus hijas, Francesca y Raffaella

Francesca y Raffaella también destacaron que el restaurante representa una manera de llevar adelante ese legado familiar, pero con identidad propia: "También nace de las ganas de hacer las cosas a nuestra manera". Las jóvenes que fueron criadas entre hornallas, restaurantes y grandes mesas familiares, aseguraron que la gastronomía siempre fue parte de su historia.

Francesca y Raffaella de Santis ya cocinaban desde chiquitas.

"Crecimos entre cocinas, restoranes, eventos, pero sobre todo cocinando", contaron Francesca y Raffaella de Santis. Y agregaron en su posteo: "La hospitalidad siempre fue parte de nuestra casa; recibir, cocinar y compartir siempre fue nuestra forma de demostrar cariño".

Cucinetta: el restaurante de las hijas de Donato de Santis, Francesca y Raffaella

Con esa filosofía como punto de partida, revelaron cuál es el espíritu que buscan transmitir con este nuevo espacio gastronómico: "Queremos que Cucinetta sea el lugar al que siempre quieras volver. Para un café, un almuerzo, una copa o una charla larga y quedarte un rato más de lo que pensabas".

Un espacio cálido con impronta italiana y estética contemporánea: Cucinetta, el restaurante de las hijas de Donato de Santis que ofrece comida gluten free

La identidad del restaurante de Francesca y Raffaella, las hijas de Donato de Santis, también se refleja en su diseño. Desde el exterior, Cucinetta apuesta por una estética elegante y minimalista que combina detalles clásicos con un aire moderno.

El frente conserva una arquitectura de inspiración tradicional, con molduras blancas y grandes ventanales vestidos con delicadas cortinas de lino color natural, donde el nombre del restaurante se encuentra en una tipografía cursiva que remite a la calidez de las antiguas trattorias italianas.

Cucinetta: el restaurante de las hijas de Donato de Santis, Francesca y Raffaella

En la vereda, las jóvenes colocaron pequeñas mesas cubiertas con manteles blanco y sencillos floreros con tulipanes rojo que anticipan la experiencia íntima y cuidada que propone el lugar. En el interior, su cocina abierta es una de los grandes protagonistas del espacio. Esto permite que se puedan ver las mesadas de trabajo de madera, las campanas de acero inoxidable y el movimiento constante del equipo gastronómico, reforzando la idea de una cocina honesta y transparente donde los comensales son testigos de cada preparación.

Cucinetta: el restaurante de las hijas de Donato de Santis, Francesca y Raffaella

Su iluminación cálida, con tonos dorados, también juega un rol importante en su decoración ya que aporta una atmósfera acogedora y familiar. Por último, se destaca la combinación de madera, hierro y textiles claros que logra un equilibrio entre el estilo clásico italiano y la estética moderna.

En cuanto a la propuesta gastronómica, Cucinetta ofrece una carta que combina clásicos de la pastelería con opciones innovadoras. Entre las alternativas para acompañar el café se destacan las tradicionales medialunas, cookies y carrot cake, además de creaciones como el laminado de pistacho y la danesa de fruta. La cafetería también cuenta con una amplia variedad de especialidades para disfrutar a cualquier hora del día.

Para el almuerzo y la cena, Francesca y Raffaella apostaron por una selección de platos que reflejan sus raíces italianas. Entre ellos, el Cartoccio, elaborado con pesca del día, vegetales baby y una vinagreta cítrica. Otra de las opciones disponible en la carta es el Bollywood, una preparación que combina curry de pollo o tofu con arroz y hierbas, ofreciendo una alternativa llena de sabor.

La carta de Cucinetta, el restaurante de las hijas de Donato de Santis

El emotivo mensaje de Donato de Santis para sus hijas, Francesca y Raffaella, tras la inauguración de su negocio

Donato de Santis, el reconocido chef italiano y jurado de Masterchef, celebró en las redes sociales la inauguración de Cucinetta con un mensaje cargado de emoción y orgullo dedicado a sus hijas Francesca y Raffaella. En la publicación donde sus herederas presentan el proyecto culinario y recuerdan su infancia, el cocinero escribió: "Un clavado al pasado que es ya presente y futuro al mismo tiempo".

Las fotos vintage que compartieron Francesca y Raffaella, las hijas de Donato de Santis

Su dedicatoria continuó con más palabras de amor y admiración: "Decirles que las amo queda corto… son todo lo que está bien. Son mi razón de vida". En resumen, así es el restaurante de las hijas de Donato de Santis, Francesca y Raffaella: homenaje a su padre y su historia entre cocinas, hornallas y eventos gastronómicos.