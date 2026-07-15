miércoles 15 de julio del 2026
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A seis meses de la separación, la foto de Mauricio Macri y Juliana Awada en España

El expresidente y la empresaria se reencontraron en una ocasión muy especial.

Juliana Awada y Mauricio Macri
Juliana Awada y Mauricio Macri | Instagram

Además de atender su siempre vigente actividad política, Mauricio Macri (67) no descuida ninguno de los frentes personales que debe atender. Esta vez tuvo que diversificarse entre España y los Estados Unidos para decir presente en dos eventos que lo reclamaron.

La graduación de Valentina Barbier
Mauricio Macri y Juliana Awada con Valentina Barbier

Valentina Barbier se graduó y la foto familiar incluyó a Juliana Awada y Mauricio Macri

Primero, acompañó a su exmujer, Juliana Awada, en la graduación de su hija con el belga Bruno Barbier (58), Valentina Barbier (23), quien completó la doble carrera de Administración de Empresas y Derecho en la IE University, una de las instituciones académicas más prestigiosas de España.

La graduación de Valentina Barbier
La foto familiar de la graduación de Valentina Barbier

De la graduación en España al Mundial en Kansas

Días después viajó con la propia Valentina y con su hija Antonia Macri (14) directo a Kansas para alentar a la Selección argentina en el partido frente a Suiza. 

La graduación de Valentina Barbier
Mauricio Macri con Antonia y Valentina en Kansas.

Antes y después del casi infarto, desatando la alegría. Más que analizar cómo jugamos, hay que decirle GRACIAS a este grupo”, escribió Mauricio en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos dentro del estadio con su heredera y la hija de Juliana Awada, luciendo el saco con el escudo de la FIFA por el cargo que ostenta. 

La graduación de Valentina Barbier
Valentina Barbier, Antonia Macri y Mauricio Macri en el Mundial 2026.

Compromisos familiares y pasión futbolera, dos aspectos que lo ocupan y lo movilizan sin importarle las distancias que deba recorrer.

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