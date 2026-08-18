Internaron de urgencia a Alejandro Stoessel, el papá de Tini Stoessel: "Su salud nunca está al 100"

Alejandro Stoessel fue internado en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro luego de presentar un fuerte dolor en el pecho. La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa durante la emisión de LAM (América TV), donde explicó que el productor había pasado el fin de semana en Cariló y comenzó a sentirse mal antes de regresar.

Alejandro Stoessel es internado de urgencia

Según relató el panelista, el papá de Tini Stoessel acudió a la guardia alrededor de las 17 horas, donde los médicos le realizaron diversos estudios antes de decidir que permaneciera internado. Por el momento, no se conoció un parte médico oficial sobre su diagnóstico, aunque desde el programa llevaron tranquilidad al señalar que se encuentra consciente, acompañado y en comunicación con sus allegados.

Qué se sabe sobre la internación de Alejandro Stoessel

Luego de los estudios realizados en la clínica, Alejandro Stoessel quedó internado para continuar bajo observación médica. Según contó Pepe Ochoa, el productor se encuentra consciente, tiene su teléfono y mantiene contacto permanente con familiares, amigos y personas de su entorno: “Está con el teléfono y se comunica con su entorno y sus amigos”, explicó.

Además, Fran Stoessel estuvo junto a su papá durante el ingreso y luego regresó a la clínica para llevarle ropa, ya que Alejandro permanece internado. El comunicador también llevó tranquilidad al explicar que, de acuerdo con la información que recibió de personas cercanas al productor, no se trataría de un cuadro de gravedad ni habría una intervención quirúrgica urgente prevista: “No es nada grave, tampoco es algo para una operación urgente”, aseguró.

La preocupación previa por la salud de Alejandro Stoessel

Durante el programa también recordaron que el productor ya había atravesado anteriormente problemas de salud que tuvieron repercusión en su familia y en la carrera de Tini Stoessel. En aquella oportunidad, incluso se habían suspendido algunos shows de la cantante debido al estado de su papá: “Ya en su momento todos sabemos lo que pasó con Tini, con toda la suspensión de los shows por la salud de Alejandro”, señalaron.

Alejandro y Tini Stoessel

Pepe Ochoa también se refirió al antecedente y explicó por qué Alejandro suele recurrir rápidamente a una guardia cuando siente alguna molestia: “Hay que decir que, después de lo que le pasó, su salud nunca está al 100%, que, ante cualquier cosita, por supuesto a él se le manifiesta un poco más exagerado, si se quiere. Por eso, lo primero que él hace es ir a la guardia”, sostuvo.

El conflicto familiar que atraviesan Tini y Alejandro Stoessel

La internación de Alejandro se conoció además en medio de las versiones sobre un distanciamiento entre el productor y su hija, Tini Stoessel. Según información difundida en distintos programas de espectáculos, uno de los puntos de tensión habría surgido a partir de una sugerencia relacionada con un acuerdo prenupcial antes del casamiento de la cantante con Rodrigo De Paul.

Alejandro y Tini Stoessel

A partir de esa situación también circularon versiones sobre cambios en el manejo de las finanzas de Tini Stoessel y la incorporación de profesionales externos para supervisar sus cuentas y contratos. Incluso, se conoció que la cantante habría decidido no invitar a sus padres a la boda prevista para diciembre.