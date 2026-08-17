Juliana Awada y la reina Letizia coinciden en la fórmula de blazer y top lencero que más usan las que saben de moda

Juliana Awada y la reina Letizia coinciden en la fórmula que no falla y que marca estilo y elegancia: el blazer combinado con un top lencero. Aunque pertenecen a mundos distintos —la primera, exprimera dama argentina, y la monarca de España— ambas demuestran que esta dupla sigue siendo un clásico indiscutible en el armario de las mujeres que dominan la moda.

Juliana Awada deslumbró con una combinación casual y elegante

Juliana Awada ha consolidado su imagen como una de las figuras más elegantes y sofisticadas del ámbito social y de la moda. En una de sus apariciones públicas, apostó por un blazer de corte estructurado en tonos neutros en blanco. Este tipo de prenda, con doble botonadura, aporta una silueta pulida y clásica.

Look de Juliana Awada//Instagram

Sin embargo, lo que realmente resalta en su estilismo es su elección de combinar el blazer con un top lencero en tejidos ligeros —posiblemente seda o satén— que añade un toque femenino y delicado al conjunto. El detalle de encaje la parte superior e inferior del top aporta un aire romántico y sofisticado, rompiendo con la rigidez del blazer y logrando un equilibrio perfecto entre sobriedad y feminidad.

Para completar su look, Juliana Awada optó por unos jeans de corte recto en mezclilla clásica, una elección que moderniza el conjunto y lo hace adecuado para diferentes ocasiones, desde eventos informales hasta encuentros más formales. La clave en su estilo radica en la combinación de prendas estructuradas con elementos suaves y cómodos, logrando un resultado que es a la vez chic y versátil.

Look de Juliana Awada//Instagram

Reina Letizia impactó a muchos con su conjunto blanco

Al igual que Juliana Awada, la reina Letizia también ha apostado por esta fórmula (blazer más top lencero) en varias ocasiones, reafirmando su tendencia a vestir con sencillez, pero con impacto. En una de sus apariciones, la soberana lució un conjunto monocromático en blanco. En esa oportunidad, su atuendo fue un blazer y pantalón sastre de corte impecable, con líneas estructuradas y ajuste preciso que reflejan su carácter elegante. El saco tenía solapas clásicas y un solo botón central, aportando un aire formal, ideal para eventos oficiales o reuniones de alto nivel.

Similar a la exprimera dama argentina, la reina Letizia eligió un top lencero con delicado detalle de encaje en el escote, que añade un toque de feminidad y suavidad a su conjunto monocromático. Esta elección demuestra cómo el encaje sigue siendo un recurso efectivo para aportar elegancia a looks sencillos y sobrios.

Look de la reina Letizia//Instagram Casa Real de España

Los accesorios en ambos casos son pocos y discretos, en línea con la tendencia actual de minimalismo. La sencillez en los complementos permite que el foco esté en las prendas clave, resaltando la importancia de las siluetas y los detalles en la elección del outfit.

Este paralelismo entre Juliana Awada y la reina Letizia revela una tendencia consolidada en la moda contemporánea: el blazer con top lencero es una fórmula infalible para quienes buscan proyectar elegancia sin perder confort ni modernidad. Una combinación que, además de ser versátil, permite jugar con diferentes estilos y accesorios para adaptarse a distintas ocasiones, desde reuniones formales hasta eventos sociales.