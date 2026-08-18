El sentido mensaje de Juliana Awada para despedir a Mathilde Favier, figura clave de Dior

Juliana Awada atraviesa una jornada de dolor y desconcierto al conocer la triste noticia del fallecimiento de Mathilde Favier, figura clave de Dior, con quien compartía su pasión por la moda y las últimas tendencias. Mediante su red social, la ex primera dama compartió una imagen inédita junto a ella y le dedicó un sentido mensaje.

Juliana Awada despidió a Mathilde Favier, una de las mujeres más influyentes de la moda parisina

Juliana Awada compartió en sus redes sociales un sentido mensaje para despedir a Mathilde Favier, histórica directora de relaciones públicas de Dior y una de las figuras más influyentes de la escena de la moda francesa. Mediante sus historias de Instagram y junto a una significativa postal, la empresaria textil despidió a la mujer que tenía 57 años.

“Una gran pérdida para París y el mundo de la moda. Mathilde Favier”, escribió Juliana Awada en la foto en la que se las puede ver juntas. Ambas aparecen abrazadas, sonrientes y mirando a cámara, una imagen que refleja la cercanía que mantenían.

Juliana Awada despidió a Mathilde Favier, una figura clave de Dior y la moda parisina



El encuentro también quedó registrado a través de sus looks, marcados por la elegancia y el estilo sofisticado que las caracteriza: mientras Juliana Awada apostó por un abrigo marrón de gamuza, jeans y un bolso de cuero, Mathilde Favier lució un saco gris combinado con pantalón denim y cartera. Un recuerdo con propuestas clásicas y atemporales que transmitió el espíritu chic de la moda parisina, y que en el día de su fallecimiento salió a la luz.

Quién era Mathilde Favier, la persona detrás de las celebridades de Dior

Mathilde Favier tenía 57 años y desde 2011 trabajaba en Dior, donde llegó a convertirse en una pieza fundamental de las relaciones públicas de la maison y estaba especialmente vinculada con las celebridades y embajadores de la marca a nivel internacional. Antes había trabajado en Glamour y desarrollado una extensa trayectoria en Prada y Miu Miu.

Su figura trascendió el ámbito estrictamente profesional y se convirtió en una referente del estilo parisino. En 2024 publicó Mathilde à Paris, un libro dedicado a su ciudad natal y a algunos de sus lugares, personajes y códigos de elegancia favoritos. Su mirada sobre la moda y la vida en Francia también la transformó en una personalidad seguida por miles de aficionados.

Mathilde Favier, una figura clave de Dior y la moda parisina

La muerte de Mathilde Favier ocurrió el lunes 17 de agosto de 2026, en el oeste de Francia, pero se dio a conocer este martes. Según los primeros reportes, la relacionista pública viajaba junto a su pareja, el productor cinematográfico Nicolas Altmayer, cuando el automóvil en el que se trasladaban chocó de frente contra un camión en la zona de Deux-Sèvres. Ambos fallecieron como consecuencia del accidente. El hecho está siendo investigado por las autoridades francesas.

La noticia generó una fuerte conmoción dentro de la industria de la moda. Desde Dior destacaron su elegancia, compromiso y talento, mientras que distintas personalidades vinculadas a la firma expresaron públicamente su pesar. Entre ellos, la exesposa de Mauricio Macri.

Así, el sentido mensaje de Juliana Awada para despedir a Mathilde Favier, figura clave de Dior, se sumó a los numerosos homenajes que comenzaron a aparecer tras la inesperada muerte de una mujer que durante más de una década ocupó un lugar central detrás de escena en el universo de Dior y que supo construir vínculos con algunas de las figuras más importantes de la moda y el espectáculo internacional.