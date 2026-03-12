El look polka dots de Judeline para recorrer Buenos Aires como turista antes del Lollapalooza 2026

A horas de su presentación en el Lollapalooza 2026, la artista española Judeline aprovechó su paso por Buenos Aires para hacer turismo por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Antes de subir al escenario y con un look de estilo flamenco, la cantante recorrió sitios históricos como la Casa Rosada y el Obelisco a bordo del clásico colectivo descapotable.

Con guiños flamencos, Judeline paseó por Buenos Aires antes de su show en el Lollapalooza

Para la ocasión, Judeline eligió un look que combinó elegancia relajada y espíritu retro. La cantante apostó por un vestido largo de lunares en blanco y negro con escote halter, una silueta que realza los hombros y aporta un aire sofisticado con inspiración vintage.

Judeline

El diseño mezclaba diferentes tamaños de polka dots en bloques de color: un cuerpo blanco con pequeños lunares negros, faja negra y falda fluida del mismo color con lunares blancos más grandes. El contraste generó un efecto visual dinámico, con un sutil guiño a la estética flamenca reinterpretada en clave moderna.

En cuanto al beauty look, la artista española optó por una estética natural: llevó el pelo largo, suelto y con ondas suaves, acompañado por un maquillaje luminoso con rubor rosado y labios en tono nude, que reforzó la frescura del estilismo.

El look de Judeline en Argentina

Con este outfit simple pero con personalidad, Judeline anticipa el espíritu libre y creativo que seguramente llevará también al escenario del Lollapalooza, donde se presentará este viernes 13 de marzo ante el público argentino.

Judeline, una de las artistas más esperadas del Lollapalooza 2026

Además de su paseo por Buenos Aires, la visita de Judeline tiene un motivo claro: su debut en el escenario del Lollapalooza Argentina 2026. La cantante española será una de las artistas que formarán parte de la primera jornada del festival, donde compartirá line up con figuras internacionales y nuevos talentos de la escena pop y alternativa.

La edición número 11 del evento, que se celebra en el Hipódromo de San Isidro, vuelve a reunir a miles de fanáticos de la música durante tres días con una programación que combina artistas consagrados y propuestas emergentes de distintos géneros.

Fotos y video: @gomezcajepr