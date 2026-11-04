El look de Taína Gravier en la Gala del Hospital Austral: encaje, transparencias y elegancia de alta costura

Este miércoles se realizó la 19.ª edición de la Gala Anual Austral, el tradicional encuentro solidario organizado por Valeria Mazza y Alejandro Gravier en el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires. La velada reunió a distintas figuras del espectáculo, la moda y la sociedad, que acompañaron una nueva edición de este evento destinado a recaudar fondos para el Departamento Materno Infantil del Hospital Universitario Austral.

Taína Gravier y Valeria Mazza

Entre los looks que se destacaron estuvo el de Taína Gravier, quien apostó por una propuesta de gala que combinó transparencias, bordados y una silueta de impronta elegante. La joven eligió un vestido en tono dorado champagne que se convirtió en el protagonista de su estilismo, con detalles artesanales y una falda de largo irregular que aportó movimiento a la pieza.

El vestido de encaje y tul bordado a mano que eligió Taína Gravier

El diseño, firmado por Gabriel Lage, fue confeccionado sobre una base de tul translúcido con encaje aplicado en tonalidades oro y vainilla. La pieza, íntegramente bordada a mano, presentó motivos ornamentales de inspiración floral distribuidos a lo largo de la superficie. El escote profundo en V se extendió hasta la cintura y se complementó con finos breteles y un cuerpo entallado que acompañó la silueta de Taína Gravier.

Taína y Benicio Gravier

Otro de los detalles distintivos estuvo en la parte de abajo, que presentó un largo midi en la parte delantera y una caída más extensa hacia atrás. Esta terminación asimétrica dejó parte de las piernas al descubierto y se prolongó en una cola liviana de tul, que aportó movimiento al vestido. Los sectores translúcidos contrastaron con las zonas de mayor concentración de bordados, mientras que los matices dorados y champagne reforzaron la luminosidad de la pieza.

Los detalles del estilismo de Taína Gravier para la Gala del Hospital Austral

Para completar la propuesta, Taína Gravier llevó sandalias de tacón en tono nude y una pequeña cartera dorada tipo clutch. La elección de accesorios mantuvo una línea discreta y permitió que el vestido concentrara toda la atención, especialmente por sus bordados, las transparencias y el trabajo artesanal de la confección.

Alejandro Gravier, Taína Gravier, Valeria Mazza y Benicio Gravier

El estilismo estuvo a cargo de Los.García, quienes acompañaron el diseño con complementos que conservaron la armonía de la paleta elegida. De esta manera, Taína Gravier se sumó a la noche solidaria en la cual sus padres fueron los anfitriones con una propuesta de gala en la que el encaje, el tul y los detalles hechos a mano definieron su elección de estilo.