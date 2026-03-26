Pampita marca tendencia con el look preppy que domina el otoño: botas y minifalda

Pampita volvió a dar cátedra de cómo llevar un look preppy, el estilo elegido para este otoño, con una combinación de prendas clásicas que se reinventan con toques modernos y versátiles, ideales para el día a día sin perder elegancia y comodidad.

El look trendy de Pampita que se llevó todos los halagos

Pampita volvió a demostrar por qué es una de las máximas referentes de moda del país. En plena llegada del otoño, la modelo apostó por un look preppy que rápidamente se convirtió en inspiración para la temporada. En las imágenes que compartió en su red social, se la puede ver posando en un ambiente cálido, rodeado de madera y luz natural, un escenario que potencia aún más la estética sofisticada de su outfit.

Pampita.

Fiel a su impronta, Pampita eligió una combinación que remite a los clásicos del guardarropa femenino, pero con una vuelta actual que lo vuelve completamente vigente. El protagonista de su look es una camisa negra de mangas largas con lazo al cuello, una prenda icónica del estilo preppy que aporta estructura y elegancia. Este tipo de blusas, que recuerdan a los uniformes colegiales más refinados, regresaron con fuerza en el último tiempo y se consolidan como un "must have" del otoño.

Para completar el conjunto, Pampita sumó una mini falda de corte evasé con estampa a cuadros en tonos gris, negro y blanco, otro sello distintivo de esta estética. La elección no es casual: el print cuadrillé es uno de los grandes protagonistas del 2026, perfecto para quienes buscan un equilibrio entre lo clásico y lo trendy. El resultado es un estilismo armónico, donde cada pieza dialoga con la otra sin perder protagonismo. Con una estética beauty que acompaña, la conductora logra una imagen sofisticada y femenina que se adapta para un evento de día como para una salida más relajada.

Las botas, el detalle clave que eleva el look preppy de Pampita

Si bien el outfit ya de por sí es un acierto, el verdadero giro moderno al look preppy de Pampita lo aportan sus botas negras de cuero, de caña baja y diseño minimalista. Este calzado no solo suma carácter, sino que también rompe con la formalidad del conjunto, generando un contraste interesante que se robó toda la atención en Instagram.

Las botas se integran perfectamente con la paleta de colores y refuerzan el aire otoñal del look. Además, su silueta versátil permite combinarlas tanto con faldas como con pantalones, convirtiéndolas en un comodín indispensable para la temporada. En este caso, Pampita logra un balance ideal: mantiene la esencia preppy con las prendas principales, pero suma un toque urbano y actual a través del calzado.

Pampita

"Cuando te sentís cómoda, se nota...", escribió Pampita en su publicación donde se la ve posando sonriente y relajada con este atuendo. A las pocas horas, su posteo cosechó una lluvia de "likes" y cientos de mensajes con halagos de parte de sus seguidores. "Bellísimas las botas", "El outfit que sea lo destacas", "Ese calzado es lo más", "Diosa", "Sutil y elegante", fueron algunos de los tantos comentarios que recibió la empresaria.

Pampita

Así, una vez más, Pampita marca tendencia con el look preppy que domina el otoño protagonizado por botas y minifalda cuadrillé en tonos neutros. Asimismo, se caracteriza por una camisa negra de mangas largas, una pieza que rememora los uniformes del colegio pero en una versión actual.