Las vacaciones de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en Disney: familia ensamblada y mucha diversión

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras comenzaron a mostrar con mayor frecuencia los momentos que comparten fuera de la exposición mediática. Desde que confirmaron su relación, el exfutbolista y la empresaria sumaron diferentes viajes y escapadas en los que también fueron incorporando a sus respectivas familias. Los encuentros junto a las chicas se volvieron cada vez más habituales, una dinámica que ambos dejaron ver en distintas publicaciones durante este año.

Uno de los primeros antecedentes ocurrió durante el verano, cuando compartieron días en Punta del Este junto a integrantes de ambas familias. Más adelante también realizaron una escapada de pareja a la Patagonia. Esas experiencias permitieron observar cómo el vínculo fue sumando nuevos espacios, mientras la organización familiar comenzó a formar parte de los planes que realizan juntos.

La familia ensamblada de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras fueron integrando a sus hijas en diferentes momentos de su relación. El exdelantero es padre de Lupe, Carmela y Amelia, fruto de su matrimonio con Chechu Bonelli, mientras que la empresaria es mamá de Juana y Suri. Durante los últimos meses comenzaron a aparecer postales compartidas en viajes y salidas, aunque ambos evitaron convertir esa nueva dinámica familiar en el centro permanente de sus redes sociales.

Las fotografías publicadas muestran recorridos por Disney's Animal Kingdom y distintas zonas de Magic Kingdom​ (Instagram)

Ese proceso sumó ahora un nuevo capítulo con un viaje a Estados Unidos que tuvo a los parques temáticos como uno de sus principales planes. Las fotos publicadas muestran recorridos por Disney's Animal Kingdom y distintas zonas de Magic Kingdom, además de las clásicas vinchas de Minnie que acompañaron varias de las postales. Las niñas también posaron frente al Castillo de Cenicienta y participaron de distintas experiencias durante las jornadas lúdicas y recreativas.

Lejos de realizar una sucesión de postales idénticas, el álbum combinó escenas en las atracciones con momentos más espontáneos entre los integrantes del grupo y dejó registro de distintos planes dentro de las vacaciones.

Los días de playa de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras también reservaron parte del viaje para disfrutar de la playa. La pareja compartió imágenes descansando sobre la arena y algunas selfies tomadas frente al mar, en las que aparecen disfrutando de momentos de a dos. Las tomas mostraron así otra parte de la escapada y permitieron ver que el itinerario combinó actividades pensadas para las chicas con espacios de descanso para ellos.

La pareja también aprovechó las vacaciones para compartir momentos frente al mar (Instagram)

Durante los días anteriores, Ivana ya había mostrado parte de la experiencia en familia y respondió incluso a un comentario crítico dirigido hacia el exfutbolista. Sin extender la discusión, eligió poner el foco en que las nenas estaban disfrutando del viaje, una respuesta que terminó reforzando el tono con el que ambos mostraron estas vacaciones: actividades compartidas y tiempo en familia, sin profundizar en las polémicas que suelen rodear su exposición pública.

Las nuevas imágenes volvieron a mostrar cómo Darío Cvitanich e Ivana Figueiras combinan su relación con la integración de sus respectivas familias. Después de las primeras postales juntos en Punta del Este y otras escapadas realizadas durante el año, el viaje a Estados Unidos sumó parques temáticos, jornadas de playa y momentos compartidos con las pequeñas, en unas vacaciones que retrataron de manera natural la dinámica que fueron construyendo.