María Vázquez impone el jean extra wide leg como la prenda tendencia de la temporada

María Vázquez sigue dando cátedra de cómo lucir prendas clásicas y versátiles que nunca pasan de moda. En las últimas horas, la modelo mostró en sus redes sociales que es una exponente de la moda, creando outfits combinando tendencias con clásicos. En esta oportunidad, impuso el jean extra wide leg como la prenda estrella de la temporada otoño-invierno 2026.

La prenda infalible de María Vázquez para marcar tendencia

María Vázquez utiliza su cuenta personal de Instagram como una vidriera estratégica para conectar con su comunidad digital, compartiendo contenido que inspira, motiva y refleja su estilo de vida. Uno de ellos es el universo fashionista, donde a menudo despliega looks que cautivan la atención de miles de seguidores y genera cientos de reacciones.

María Vázquez impone el jean extra wide leg | Instagram

Sin brindar mayores detalles de su outfit, la empresaria dejó que cada prenda dialogue por sí sola. Mediante la creación de un posteo con una docena de postales chic, la experta en moda eligió como escenario una medianera de ladrillos para resaltar su estilismo. El mismo consistió de una musculosa básica ajustada al cuerpo con tiras anchas dejando que el jean extra wide leg azul oscuro sea el verdadero protagonista.

Esta prenda está compuesta por líneas rectas y anchas que van desde la cadera hasta el ruedo. Asimismo, la presencia de la tela con volumen aporta movimiento y comodidad, sin perder el estilo moderno. Una de las características fundamentales de este diseño es que crea una silueta amplia y fluida, provocando casi un efecto casi tipo palazzo en denim. Por esta razón, en la parte del torso lo combinó con una pieza ajustada para equilibrar su figura y agregar elegancia.

Como accesorio glam, incorporó un pañuelo de estampado floreado en tonos pastel, anudado en uno de los laterales del pantalón. Este detalle generó un punto focal estratégico que realzó la prenda y sumó una cuota extra de sofisticación y estilo al conjunto. Para completar el look, eligió unas sandalias color camel de suela ancha, un diseño que no solo aportó altura, sino también comodidad y fluidez al caminar.

María Vázquez impone el jean extra wide leg | Instagram

Los accesorios chic de María Vázquez para crear un imponente look

Una de las principales cualidades de María Vázquez es su capacidad para reinterpretar las tendencias y dotarlas de su impronta propia. Para lograrlo, apuesta por accesorios que complementan el outfit sin sobrecargarlo, manteniendo siempre la coherencia con su estilo. En esta ocasión, eligió una cadena dorada XXL que caía hasta la altura del pañuelo, creando una conexión visual entre los distintos elementos del look y aportando un acabado armónico, donde todos los elementos dialogan entre sí.

María Vázquez impone el jean extra wide leg | Instagram

Como complemento, sumó un bolso hobo de cuero negro de tamaño medio, una pieza clásica y funcional que aportó equilibrio al estilismo. Para agregarle su sello característico, lució sus lentes de sol con cristales marrones en degradé. Los mismos permiten que su mirada se asome suavemente, mientras agregó este infalible en sus presentaciones digitales. Así, las calles se convierten en la pasarela perfecta para lucir un conjunto de inspiración vintage que desafía el paso del tiempo y se mantiene vigente temporada tras temporada.

Una vez más, María Vázquez volvió a robarse todas las miradas con una propuesta urbana que combina tendencia, personalidad y sofisticación. Su reinterpretación de este clásico demostró que los básicos pueden reinventarse con pequeños detalles de estilo, una fórmula que sus seguidores y colegas celebraron en los comentarios. Entre ellos, Nicole Neumann, quien reaccionó a la publicación con emojis de fuego, respaldando una apuesta fashionista que se consolida como una de las más fuertes de la temporada otoño-invierno 2026.