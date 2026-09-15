María Vázquez deslumbró con su look total white que combina lujo silencioso y Pijama Core

María Vázquez dio cátedra de estilo y eligió una combinación que reúne dos tendencias de la temporada. Hablamos del lujo silencioso y Pijama Core, que vienen consolidándose entre las apuestas favoritas de la moda internacional y proponen una nueva manera de entender la elegancia

María Vázquez apostó al total white con un look de seda, perlas y lujo silencioso

María Vázquez volvió a demostrar su afinidad con las tendencias más sofisticadas de la moda al lucir un conjunto total white que combina comodidad, elegancia y detalles de lujo. La modelo eligió una propuesta en tono claro, protagonizada por prendas de acabado satinado y accesorios que aportaron una cuota de dramatismo al estilismo.

A través de una serie de imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, la conductora dejó ver que su look se compone de una camisa de seda de tono blanco manteca, con cuello camisero y algunos botones abiertos para lograr un efecto relajado. Las mangas, con puños marcados, acompañaron la caída natural de la tela y reforzaron la sensación de movimiento.

María Vázquez apostó al total white con un look de seda, perlas y lujo silencioso



La parte superior se combinó con un pantalón de tiro alto confeccionado en el mismo tejido, de silueta wide leg y caída amplia. Como truco de estilismo, María Vázquez dejó parte de la camisa por fuera del pantalón y otra hacia adentro. Este detalle terminó de darle al conjunto un aire descontracturado y actual. Además, María Vázquez sumó a la propuesta un clutch blanco de Chanel, confeccionado en cuero con el característico acolchado matelassé de la maison y el icónico logo de la doble C en metal.

Sin embargo, uno de los grandes protagonistas de su look de María Vázquez fue otro accesorio. Se trata de la joya con perlas en formato maximalista, combinando una gargantilla al cuello con una extensa tira que cayó de manera asimétrica hasta la cadera. El diseño, rematado con borlas y flecos de microperlas, aportó un efecto couture que contrastó con la simpleza de las prendas. Así, las clásicas perlas dejaron de funcionar como un detalle discreto para convertirse en el centro de atención del look.

María Vázquez apostó al total white con un look de seda, perlas y lujo silencioso



Alerta tendencias: el lujo silencioso se fusiona con el Pijama Core

La elección de María Vázquez también refleja dos tendencias que vienen ganando espacio en la moda: el lujo silencioso y el Pijama Core. La clave está en llevar piezas de inspiración pijamera, holgadas y fluidas, pero confeccionadas en materiales suaves y combinadas con accesorios sofisticados.

La seda o el satén cumple un papel fundamental en esta apuesta. Su superficie refleja la luz y genera distintos matices con cada movimiento, aportando luminosidad sin necesidad de recurrir a lentejuelas, brillos excesivos o estampados. El resultado es una estética que encuentra el equilibrio entre confort y elegancia, con diseños que permiten moverse con libertad pero conservan una apariencia refinada y cuidada. Una fórmula que demuestra que la moda actual apuesta cada vez más por siluetas relajadas y tejidos nobles para construir looks sofisticados sin esfuerzo.

El look de María Vázquez que fusiona el lujo silencioso con Pijama Core



De esta manera, María Vázquez deslumbró con su look total white que combina lujo silencioso y Pijama Core. La empresaria reúne en un mismo outfit dos grandes tendencias y varias de las claves de la temporada: tonalidad blanca, satén, perlas maximalistas, prendas fluidas y accesorios de lujo. Una fórmula que transforma la comodidad en una verdadera declaración de estilo.