Así es el body necklace que usó Emily Blunt en la Met Gala: sale 500 mil dólares

La Met Gala 2026 fue el centro de debate de los amantes de la moda, gracias a las apuestas que las celebridades llevaron a la alfombra del museo de arte de Nueva York. Con la temática "Costume art", los famosos repensaron a la vestimenta como forma de arte, convirtiéndose ellos mismos en lienzos y esculturas de sus obras favoritas, y poniendo al cuerpo como centro. Emily Blunt no decepcionó con su elección y se mostró con un body necklace de 500 mil dólares que sorprendió a todos.

Emily Blunt en la Met Gala 2026 / Créditos: AFP

El lujoso body necklace de Emily Blunt para la Met Gala 2026

Tras el estreno de El Diablo viste a la Moda 2, Emily Blunt demostró que ella sabe de fashionismo al dejarse acompañar por una reconocida marca de joyas japonesa, que la ayudó a ponerse a sí misma como escultura. La Met Gala fue testigo de un despliegue de lujo y exclusividad, al apuntar a la moda como arte y a su propio cuerpo como forma de construcción de movimiento.

Emily Blunt en la Met Gala 2026 / Créditos: AFP

Para la ocasión, lució un look monocromático total black, compuesto por un pantalón sastrero y un corset musculosa. El mismo daba un juego de texturas con telas transparentes, exponiendo la piel desnuda de una manera delicada y elegante, y generando una caída original con las fake hips y los colgantes en las mangas. Sin embargo, el centro se lo llevó el body necklace que enredó su cuerpo desde el cuello, o debajo de la tela polera, pasando por su pecho y sus brazos.

Emily Blunt en la Met Gala 2026 / Créditos: AFP

Según dio a conocer la marca Mikimoto, la idea fue lucirla como una escultura, elevando su figura y "transformando perlas en una forma de arte ponible". Esta joya contaba con más de 800 perlas Akoya, un collar de diamantes, un centro de mesa de morganita de 21.85 quilates y 45.97 quilates de diamantes. Sin embargo, lo que más sorprendió a todos es su valor a medio millón de dólares. Algunos expertos desataron el debate al proponer que la inspiración de la actriz venía de su personaje en pantalla, Emily Charlton, a quien se puede ver luciendo un collar de alta joyería en la secuela de El Diablo viste a la Moda.

El body necklace de Emily Blunt

Las joyas como centro en la Met Gala 2026

Las joyas son una forma de expresión dentro de un look. Es por eso que las celebridades también observan cómo acompañar el atuendo, sobre todo para elevar el concepto que buscan expresar. La Met Gala 2026 tenía un dresscode claro: La moda es arte. De esta manera, todos los presentes buscaron referencias obras de arte, esculturas o ponerse a ellos mismos en el papel de lienzo, acompañándose de telas y joyas que elevaban su presencia y la idea de ellos como parte de las Bellas Artes.

Joyería como arte en la Met Gala 2026 / Créditos: AFP

Emily Blunt se acompañó de todo lo aprendido en El Diablo viste a la Moda y de su fascinación por la belleza de las esculturas para lucir un body necklace, lleno de lujo y elegancia. Compuesto enteramente de perlas y enredando todo su cuerpo, cargó con una joya de 500 mil dólares que enamoró a todos, y elevó su look total black, haciendo destacar el movimiento de su cuerpo con cada caminata en las escalinatas del MET.

A.E