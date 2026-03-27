Ni ajustados ni rotos: Nicole Neumann reinventa el jean con un look 'total denim' que será tendencia

Nicole Neumann es, sin dudas, una de las grandes referentes de moda en Argentina. Su capacidad para adelantarse a las tendencias y adaptarlas a su estilo personal la mantiene siempre en el centro de las miradas. Esta vez, la modelo sorprendió con un look 'total denim' que redefine cómo llevaremos el jean esta temporada.

Lejos de los modelos ajustados o los diseños rotos que reinaron en años anteriores, Nicole Neumann optó por una versión sofisticada, estructurada y, sobre todo, muy cómoda. Las imágenes compartidas en sus redes sociales, donde se la ve posando con un ramo de flores, dejan en claro que el "denim sobre denim" está más vivo que nunca y llega para quedarse.

¿Qué es la tendencia 'Total Denim' y de dónde viene?

El 'total denim', también conocido como "monocromo de jean" o, históricamente, como el "Tuxedo Canadiense", consiste en vestir prendas de jean tanto en la parte superior como en la inferior del cuerpo. Aunque pueda parecer una propuesta arriesgada, es un clásico que cicla en la moda.

Esta tendencia tuvo su auge en los años 90 y principios de los 2000, con momentos icónicos de la cultura pop, como el recordado conjunto combinado de Britney Spears y Justin Timberlake en los American Music Awards de 2001. Hoy, el 'total denim' regresa reinventado, alejándose de lo excesivamente casual o "desprolijo" para abrazar una estética más pulida, como la que exhibe Nicole Neumann en las fotos de Paula Cahen D’Anvers.

Nicole Neumann

La reinterpretación de Nicole Neumann: adiós a los rotos, hola a la estructura

Lo destacado del look de Nicole Neumann es la elección de las siluetas. En lugar de optar por los clásicos jeans skinny o straight, la modelo eligió un pantalón de jean de pernera ancha y tiro alto, combinado con una camisa de jean estructurada y de corte impecable. Esta combinación crea una línea vertical que estiliza la figura, mientras que el volumen del pantalón aporta un aire moderno y relajado. El cinturón negro con hebilla dorada es el accesorio clave para marcar la cintura e interrumpir la monocromía con un toque de elegancia.

Si estás dudando en sumarte a esta tendencia, aquí te detallamos por qué es una de las mejores apuestas para tu guardarropa: Es extremadamente versátil. Un conjunto de total denim puede llevarte de la oficina (con los accesorios correctos) a una cena casual. La camisa y el pantalón funcionan igual de bien juntos que por separado.

El jean es un material resistente que no pasa de moda. Invertir en prendas de denim de buena calidad es una apuesta a largo plazo. Además, al ser un look monocromático, reduce el tiempo de decisión frente al armario. Es un conjunto que ya está "armado" y siempre se ve bien.

Nicole Neumann

Siguiendo la línea del look de Nicole Neumann, los nuevos cortes de jean priorizan la comodidad. Las telas son más flexibles y los cortes más amplios, permitiendo libertad de movimiento.

El look de Nicole Neumann es la prueba de que el jean no tiene límites y que, para verte elegante, no necesitas prendas ajustadas ni diseños complicados. El total denim estructurado es la tendencia que definirá esta temporada.

AM