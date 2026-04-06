Pampita sorprendió mostrando su destreza montando un caballo

Este fin de semana de Pascuas, Carolina “Pampita” Ardohain dejó atrás por unos instantes su vida fashionista y pasó un domingo cien por ciento campestre, donde la equitación formó parte de su actividad recreativa. Así lo mostró la propia top model al compartir un registro de sus destrezas montando a caballo, mientras lucía un outfit sencillo y lleno de sofisticación.

Pampita, una jocketa con experiencia

La relación de Pampita con el mundo ecuestre no es nueva. Desde hace tiempo, el polo y las actividades relacionadas con los caballos forman parte de su rutina habitual cada vez que dispone de tiempo libre. Incluso, en más de una oportunidad, se la vio compartiendo estos momentos con su hija menor, Ana García Moritán, quien también se familiariza con el ambiente campestre desde temprana edad. Esta conexión con la naturaleza se ha convertido en una de las formas preferidas de la conductora para alejarse del ruido frenético de la gran ciudad. En este marco, aprovechó el buen clima que ofreció la jornada y montó a caballo.

Pampita | Instagram

En el registro que compartió en su cuenta personal de Instagram, se la pudo observar luciendo un atuendo cómodo y funcional, ideal para esta práctica ecuestre. Lejos del glamour que suele caracterizarla, optó por un outfit clásico compuesto por un pantalón ajustado al cuerpo y una musculosa negra, que combinó con botas de caña alta en tono marrón oscuro. Como medida de seguridad, completó el look con un casco de equitación de diseño camuflado.

A lo largo del video, la conductora se mostró sonriente y relajada, desplazándose con seguridad sobre el caballo mientras recorría el amplio terreno de la chacra. El animal respondía con precisión a sus indicaciones, lo que dejó en evidencia la experiencia que posee en este tipo de prácticas. Aunque no se identificó a la persona que la acompañaba durante la actividad, se pudo advertir que alguien registraba cada momento del paseo, permitiendo que luego compartiera las imágenes con sus seguidores.

Pampita montando a caballo | Instagram

Pampita y su pasión por el polo

En un paisaje campestre y rodeada de amplios espacios verdes, Pampita eligió la equitación como plan principal, una disciplina que no sólo practica por recreación, sino que también está vinculada a su interés por el polo, deporte que comparte con su hija menor y su actual pareja, Martín Pepa. Como era de esperarse, sus seguidores no tardaron en reaccionar y, si bien hubo comentarios sobre técnicas de equitación, también no faltaron aquellos que destacaron su carisma y su simpleza a la hora de disfrutar del tiempo de ocio.

Cabe destacar que una de las actividades de la influencer también fue visitar la Basílica de Luján junto a la pequeña Anita. Madre e hija recorrieron las instalaciones de esta imponente catedral y también aprovecharon para fotografiarse juntas mimando a un conejito. Por su puesto, las postales fueron compartidas por en la famosa red social de la camarita.

De esta manera, Pampita volvió a mostrar una faceta distinta de su vida cotidiana, alejada de las pasarelas y los estudios de televisión, pero siempre conectada con su esencia. Su destreza montando a caballo y su entusiasmo por las actividades campestres dejaron en claro que, además de su perfil mediático, mantiene un fuerte vínculo con la naturaleza y el polo, que forman parte de su estilo de vida.

NB