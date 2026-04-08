Pampita reveló sus trucos infalibles para sacarse las fotos perfectas

Pampita cautivó las redes sociales al ser protagonista de un video donde brinda tips simples pero efectivos para lograr fotos y videos llamativas y perfectas para publicar en plataformas. La conductora y modelo aseguró que sus trucos infalibles son pequeños detalles que pueden marcar la diferencia al crear contenido y se volvió viral en pocas horas.

Pampita reveló la clave para salir bien en los posteos

Pampita volvió a marcar tendencia, pero esta vez no desde una pasarela sino con sus secretos mejor guardados para salir impecable en fotos y videos. Con años de experiencia en producciones y desfiles, la modelo compartió una serie de tips que, según explicó, ya tiene completamente incorporados al momento de posar frente a cámara.

La revelación se dio en el marco de una charla, que aparentemente estaba enfocada en potenciar la imagen en redes sociales, frente a un grupo de personas. El momento se viralizó tras la publicación de la usuaria Maite Breit, quien compartió el video en su cuenta de TikTok. Junto al clip, la emprendedora destacó la importancia de uno de los factores clave que remarcó Pampita en el encuentro. "Lo importante chicas que es la luz en las fotos o los videos. A tenerlo en cuenta al momento de hacer contenido", escribió la usuaria.

Pampita

En el video, Pampita profundizó sobre cómo la iluminación puede cambiar por completo una imagen. "Si la luz viene de ahí, te hago un video así", explicó mientras estiraba el brazo simulando sostener el celular. "No importa de dónde. Si el sol viene de allá, todo mi cuerpo se esconde y el teléfono de donde viene la luz", agregó, dejando en claro que siempre busca alinearse con la fuente de iluminación para salir bien las imágenes y filmaciones.

Lejos de tratarse de algo improvisado, Pampita aseguró que este recurso ya forma parte de su rutina automática: "Mi brazo va a ir donde viene la luz. Yo ya ni lo pienso, es inconsciente y lo tengo incorporado". Además, advirtió sobre los errores más comunes al momento de grabar o sacarse fotos: pararse de espaldas a la luz. "O si viene de arriba, las ojeras que voy a tener ni les explico. La nariz gigante. Entonces, el celular siempre en la dirección de donde venga la luz", cerró sobre otra de las grandes equivocaciones que desfavorece al rostro.

El look sofisticado y monocromático que lució Pampita en la masterclass

Pero no solo sus consejos captaron la atención. En esta especie de masterclass, Pampita también deslumbró con su estilismo elegante y minimalista. La empresaria apostó por un look monocromático en blanco marfil, compuesto por un chaleco moderno de corte asimétrico con detalle metálico y un pantalón sastrero de tiro alto y caída recta.

Su propuesta moderna y fiel a su estilo estuvo acompañada de un beauty look sofisticado: llevó el cabello suelto y lacio, y un maquillaje en tonos nude que resaltó su mirada. Como era de esperarse, el video no tardó en viralizarse en distintas plataformas. En pocas horas, acumuló cientos de “likes” y comentarios que celebraron sus consejos, aunque también surgieron algunas críticas que pusieron en debate sus recomendaciones.

"Hay gente que paga por eso", "Es la última charla TED sobre física cuántica", "Wow qué sorprendente", comentaron los usuarios. Sin embargo, sus fans no dudaron en salir a defenderla con halagos. "Diosa la más linda", "La tiene clarísima", "Ella sabe cómo usar luces y cámaras", aseguraron.

De esta manera, Pampita reveló sus trucos infalibles para sacarse las fotos perfectas haciendo hincapié en el rol importante que tiene la iluminación para lograr una imagen favorecedora. Asimismo, aconsejó ubicar siempre el celular en dirección a la fuente de luz para evitar sombras indeseadas y resaltar los rasgos.