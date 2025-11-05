Nicki Nicole y Lamine Yamal decidieron poner punto final a su fugaz romance de tan sólo cuatro meses. De acuerdo con las primeras versiones extraoficiales, se habría corrido el rumor de que el futbolista del Barcelona le habría sido infiel con la modelo Ana Gegnoso durante su viaje a Milán. La información propiciada por la reconocida periodista española Nuria en su cuenta de Tik Tok afirmó esta versión acerca de la presunta traición del deportista a la cantante argentina.

En este marco, en las últimas horas, se conocieron escandalosos detalles de esta ruptura amorosa, donde aseguraron: “Esta relación no fue sincera”.

Nicki Nicole, Lamine Yamal | Instagram

Lo que no se sabía acerca de la ruptura entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

En las últimas horas, el nombre de Lamine Yamal y Nicki Nicole comenzó a ser tendencia en redes sociales y hasta en los propios programas de espectáculos locales e internacionales tras conocerse la separación de la joven pareja. El periodista Juan Etchegoyen, habló en Mitre Live (Radio Mitre) y abordó el tema del momento. “Primero siempre te dije que lo que empieza mal, termina peor y me refiero a que esta relación no fue sincera porque Nicki estaba en una con Trueno cuando empezó todo con el futbolista. Yo esto lo dije en su momento y lo sostengo”, comenzó diciendo dejando sus impresiones al respecto.

Nicki Nicole, Lamine Yamal | Instagram

Acto seguido, el especialista en noticias del espectáculo lanzó: “La ruptura lleva dos semanas y la realidad es que lo que me cuentan a mí es que él tomó la decisión de dejarla porque se dio cuenta que no era un vínculo sano porque le traía problemas”. Además, la familia del delantero no estaba conforme con su nueva pareja, por lo que ningún pronóstico era favorable para los tortolitos.

“La familia de Lamine nunca avaló este romance del jugador del Barcelona y no caía bien el vínculo que tenían, sobre todo al papá y a la abuela del jugador que le decían a Lamine que no querían conocerla”, aseveró. Finalmente, el paparazzi disparó algo trascendental para que cada uno de ellos decidiera continuar caminos separados: “Y se suma algo clave: Lamine tiene 18 años y le encanta la fiesta y eso no era compatible con tener una pareja. Lamine prefirió la estabilidad familiar y la joda y le cortó a Nicki Nicole que tampoco estaba tan enganchada”

La palabra de Lamine Yamal sobre su alejamiento de Nicki Nicole

Frente a tantos supuestos y versiones sobre la separación de Lamine Yamal con Nicki Nicole, fue el mismo atleta quien brindó su testimonio sobre el fin de su romance. "No estamos juntos. No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación", declaró tajante en una entrevista brindada a Javi Hoyos, periodista de España.

Aunque muchos especulan que estos dichos fueron para mantener “limpia” su imagen pública, lo cierto es la artista nacional también salió a desmentir estos rumores. “Hola Jordi, no soy de hacer estas cosas, pero quería aclararte que con Lamine no estamos juntos desde hace unos días, después de que me fui de Barcelona”, le dijo a Jordi Martí en una comunicación telefónica.

La cantante popular descartó el presunto engaño y explicó que la separación fue de común acuerdo. “Si alguien me fuese infiel, yo sería la primera en aclararlo en todos lados, como ya hice en el pasado. Pero no fue así. Simplemente, las cosas cambiaron y decidimos separarnos”.

A pesar de la claridad con la que Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron el fin de su noviazgo, un detalle sutil en sus comunicados ha dejado una pequeña rendija abierta a la especulación: ninguno de los dos ha emitido un "no rotundo" a la posibilidad de un futuro retorno. De esta manera, los fanáticos no pierden las esperanzas de aquellos que creen que esta separación podría ser solo un paréntesis forzado por las presiones externas y la juventud de ambos.

NB