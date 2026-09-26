Nicole Neumann abrió las puertas de su casa y mostró su colección de jeans: clásicos, rotos, joya e intervenidos

Nicole Neumann decidió compartir a través de sus redes sociales su fascinante selección de pantalones denim. Como una auténtica referente de la moda, la modelo demostró desde su Instagram que esta prenda nunca perdió vigencia y se adaptó a cualquier circunstancia. En sus publicaciones, cada diseño cumple un rol clave para armar equipos urbanos, descontracturados o nocturnos, siempre con ese sello personal que marca tendencia a lo largo de los años.

Nicole Neuman con un jean chupín clásico

El jean clásico y el modelo con roturas by Nicole Neumann

Entre los elegidos de Nicole Neumann está el clásico pantalón chupín en tonos oscuros, con sutiles detalles deshilachados en los tobillos. Para combinarlo, la rubia eligió un chaleco de denim a tono, un cinto marrón y botas de cuero negro de caña media, logrando un estilismo sobrio y funcional para las tardes de bajas temperaturas.

Por otro lado, incorporó variantes audaces con aberturas pronunciadas. En una de sus apuestas más destacadas, lució un jean amplio de lavado oscuro con roturas extremas y flecos en las rodillas, al que sumó una camisa negra abotonada y sandalias altas con hebillas. Esta combinación demostró que el denim roto funcionó perfectamente tanto con calzado abierto como cerrado, aportando un toque rockero sin perder elegancia.

La modelo Nicole Neumann sorprende con un modelo wide leg con roturas

Nicole Neumann: El jean joya y el intervenido con chaqueta

Lejos de conformarse con los cortes tradicionales, Nicole Neumann exploró el universo de las prendas de lujo y autoría propia. Por un lado, deslumbró con un jean joya oscuro repleto de pedrería y strass brillante que caía como una cascada de luz, combinado con un top negro sin mangas.

Por otro lado, mostró un sofisticado conjunto intervenido que combinó un pantalón wide led de jean con paneles laterales translúcidos y bordados barrocos en tonos granate y dorados. Este diseño se complementó a la perfección con una chaqueta corta haciendo juego, logrando una propuesta visual sumamente armónica y de alto impacto.

Jean joya by Nicole Neumann

Look total denim por Nicole Neumann: de ropa de trabajo a icono de la historia textil

Nacido a mediados del siglo XIX en Estados Unidos como una resistente indumentaria de trabajo para mineros y obreros, el jean recorrió un arduo camino hasta consagrarse como la prenda estrella del guardarropa global durante el siglo XX. Aquella tela de denim adoptada por rebeldes y estrellas de cine trascendió las décadas para consolidarse como el comodín definitivo de la industria.

Nicole Neumann con un jean wide leg intervenido que matchea con la chaqueta

Entre los favoritos de Nicole Neumann también sorprendió un original jean de parches bicolor, el cual mezclaba paños de jean azul tradicional con secciones negras y costuras expuestas. Para acompañar esta pieza de estética vanguardista, la modelo optó por un suéter tejido de cuello alto. De esta manera Nicole Neumann demostró que superponer prendas de jean constituye una jugada maestra para elevar cualquier propuesta estilística.