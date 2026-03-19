Adiós al pantalón de jean: Pampita marca tendencia con el regreso de las polleras

Pampita deslumbró una vez más con una serie de looks que tienen a la pollera como protagonista. Lejos de quedarse en su zona de confort, la top model apostó por combinaciones de distintos estilos y confirmó que esta pieza clásica se adapta a ellos fácilmente. Además, confirmó que regresa con todo este 2026.

De la maxi a la mini: Pampita confirma el comeback de las polleras

Pampita volvió a confirmar su lugar como referente fashionista de la Argentina al apostar por una prenda que pisa fuerte esta temporada en todas sus versiones. Con cuatro looks distintos, la modelo demostró cómo una pollera se reinventa y se adapta a diferentes estilos, del más romántico al más urbano. Como era de esperarse, el posteo donde compartió sus looks cautivó a sus millones de seguidores.

En el primero de los outfits, Pampita eligió una pollera larga con estampa en tonos tierra, que combinó con una remera blanca básica de mangas largas. El detalle del cinturón ancho marcando la cintura suma estructura y estiliza la silueta, mientras que el conjunto transmite una impronta relajada y natural, ideal para el día. Este tipo de falda larga, fluida y con movimiento, se posiciona como clave dentro del estilo boho chic que vuelve con fuerza.

Pampita

El segundo look se mueve en una línea más juvenil y preppy. La conductora lució una mini pollera tableada en gris, acompañada por un sweater a rayas en tonos bordó y blanco. El combo, sumado a mocasines, remite a una estética colegial moderna que es tendencia, donde las minis ganan protagonismo y se convierten en aliadas del street style.

Pampita

En la tercera propuesta, Pampita apostó por una mini pollera combinada con un suéter negro y botas cortas, logrando un estilismo más sensual pero equilibrado. Sentada junto a una ventana, el look se destaca por su simpleza y elegancia: prendas básicas que, bien combinadas, elevan cualquier look. La pollera vuelve a ser protagonista demostrando su versatilidad para adaptarse tanto a ocasiones casuales como más sofisticados.

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Por último, Pampita llevó la tendencia a un terreno más sastrero con una mini pollera combinada con blazer oversize en color gris. Este conjunto, de líneas más estructuradas, aporta un aire moderno y elegante, perfecto para quienes buscan un look sofisticado con un guiño fashionista. Cabe mencionar que el blazer largo contrasta con el largo mini de la pollera, generando una armonía visual que estiliza y aporta personalidad.

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Las polleras serán protagonistas este 2026

Con su sello personal, Pampita deja en claro que la pollera no solo es una pieza versátil y femenina, sino también una aliada perfecta para construir looks actuales, cancheros y con identidad propia. Sin dudas, se consolida como una de las grandes protagonistas de la moda 2026, pero con un giro claro: ya no se lleva de una sola manera, sino que se reinventa en múltiples versiones que combinan comodidad, movimiento y estilo.

El cambio más fuerte está en los largos. Si bien la mini sigue presente este año, podemos decir que pierde terreno frente a las polleras midi y maxi, que dominan tanto las pasarelas como el street style. Estas versiones largas, de telas livianas y con caída fluida como la que llevó Pampita en su primer look, se imponen por su versatilidad y por adaptarse a distintos cuerpos y ocasiones .

De esta manera, Pampita le dice adiós al pantalón de jean y marca tendencia con el regreso de las polleras. Un ítem que se consolidan como una de las prendas imprescindibles de la temporada ya sea en versiones largas, mini, tableadas o sastreras, la clave está en combinarlas con básicos, tejidos o piezas estructuradas que permitan lucirlas en cualquier ocasión.