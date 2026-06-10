La producción rockera de Bianca Aristarán y su abuela en la casa de Rada: "Estamos bárbaras"

Bianca Aristarán presentó una producción fotográfica junto a su abuela en la casa de su padre, con un estilo que mezcla moda y creatividad. La propuesta se destacó por la elección de prendas y la ambientación hogareña, donde cada detalle reforzó la idea de un espacio cotidiano convertido en escenario. La combinación de looks y la planificación de la sesión mostraron una faceta distinta de su vínculo familiar, reflejando la unión que las caracteriza.

Bianca Aristarán sorprendió con una producción rockera junto a su abuela en la casa de Soy Rada

Bianca Aristarán compartió imágenes que reflejan una sesión pensada para resaltar estética y personalidad, realizada en un entorno familiar. La propuesta incluyó vestuarios contrastantes y un fondo artístico que potenció la presencia de cada look. Ambas posaron con atuendos cargados de tendencia que marcaron la impronta del encuentro. La manera en que se integraron los elementos mostró un trabajo cuidado y creativo, que combinó la unión entre abuela y nieta.

Bianca Aristarán y su abuela

En las últimas horas, la hija de Agustín Aristarán sorprendió a todos en sus redes sociales con una serie de imágenes que la mostraban junto a la madre del mago. La sesión tuvo un marcado estilo rockero en un entorno hogareño que se convirtió en escenario de moda. Cada una eligió un vestuario que combinó personalidad y tendencia. El contexto reforzó la naturalidad de la escena con una guitarra apoyada en la pared y objetos personales que aportaron autenticidad a la producción.

Las imágenes mostraron a Bianca Aristarán con un look compuesto en su mayoría por prendas de su cápsula de moda. Su atuendo estuvo compuesto por una camisa blanca clásica acompañada por una campera negra de cuero, un conjunto que mezcla lo formal con lo urbano. Los pantalones negros de corte amplio aportaron comodidad y movimiento, mientras que los zapatos estampados rompieron la monocromía. Pero el detalle que más llamó la atención fue un sobretodo negro de su abuela que realzó su outfit.

Bianca Aristarán y su abuela

Por su parte, la madre de Soy Rada, optó por una campera de piel en tono chocolate que aportó textura y volumen al conjunto. Debajo, una blusa clara con lazo en el cuello sumó un aire sofisticado, mientras que los pantalones oscuros rectos equilibraron la silueta. Los anteojos de sol grandes completaron el look, aportando un detalle contemporáneo. “Mi abuela y yo estamos BÁRBARAS. Tapado de mi abuela, obvio”, escribió la influencer junto a las imágenes de su posteo.

Del teatro a la moda: Los increíbles negocios de Bianca, la hija de Soy Rada

Lejos de limitarse a la actuación, Bianca Aristarán construyó un perfil que combina creatividad y emprendimiento. Su recorrido incluye proyectos propios que la vinculan con la moda, la producción y la gestión, consolidando un camino que refleja su intención de crecer en distintas áreas del ambiente artístico. Con el paso de los años, sumó experiencias que la conectaron tanto con el teatro como con la creación de contenidos.

Bianca Aristarán

Uno de sus primeros pasos en el mundo de los negocios se dio durante un viaje a Nueva York, donde realizó cursos de actuación y, en paralelo, colaboró con una marca para lanzar una cápsula de moda curada por ella. La colección incluyó prendas urbanas como camperas, remeras y pantalones, y la hija de Soy Rada también se puso en el rol de modelo para mostrar las piezas. Esta iniciativa marcó su incursión en la moda, combinando estética y comunicación en un mismo proyecto.

Además de la moda, Bianca Aristarán continúa vinculada al mundo artístico. Su debut teatral fue en Matilda, el musical, donde compartió elenco con su padre y con Fernanda Metilli. También se desempeñó como productora en el espectáculo Tarán, el show de Soy Rada en el Teatro Ópera. Actualmente cursa la Licenciatura en Arte Dramático en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), mientras desarrolla proyectos propios como su pódcast Tomalo con pinzas y su canal de YouTube.

Bianca Aristarán y Soy Rada

Bianca Aristarán protagonizó una producción fotográfica junto a su abuela en la casa de su padre, con un estilo que combina moda y creatividad en un entorno cotidiano. La propuesta se destacó por la elección de prendas y la ambientación hogareña, donde cada detalle reforzó la idea de un espacio familiar convertido en escenario. La combinación de looks y la planificación de la sesión mostraron una faceta distinta de su vínculo marcado por la unión.

VDV