Renata Mónaco, la novia de Ian Lucas, marcó tendencia con un look boho chic y un accesorio de inspiración vintage

Renata Mónaco, la novia de Ian Lucas, llamó la atención en redes sociales al mostrarse con un look boho chic compuesto por prendas frescas y complementos llamativos. Con este conjunto de estética bohemia, la joven marcó tendencia y enseñó cómo llevar el estilo favorito de la temporada. ​

El look bohemio de Renata Mónaco, la novia de Ian Lucas: blusa bordada, short y botas de gamuza

Renata Mónaco, la novia de Ian Lucas, apostó por un look con personalidad que combinó prendas de inspiración bohemia, texturas artesanales y accesorios con reminiscencias vintage. Con una blusa bordada, un short blanco y botas altas de gamuza, la modelo construyó un estilismo que mezcló frescura y sofisticación, con un complemento original que se llevó todas las miradas.

Para su look de noche, Renata Mónaco eligió una blusa en tono marfil que se destacó por sus detalles y su impronta romántica. La pieza presentó un profundo escote en V y cordones ajustables en la cintura, que permitieron definir la silueta, sumar movimiento al diseño y dejar ver su abdomen. Uno de los puntos fuertes fueron sus mangas abullonadas, de estilo obispo, que reforzaron el estilo bohemio de la propuesta.

Ian Lucas junto a su novia, Renata Mónaco

A esto se sumaron bordados artesanales en tonos oscuros y oxidados, distribuidos a lo largo de la pechera y las mangas. Estos detalles le dieron textura y un acabado elaborado, en contraste con la delicadeza del color marfil. Para equilibrar el protagonismo de la blusa, Renata Mónaco optó por un short corto blanco, una prenda fresca y versátil que dejó el protagonismo a la prenda superior. La elección también aportó un aire relajado al conjunto y generó una base neutra para destacar los complementos.

El look bohemio de Renata Mónaco, la novia de Ian Lucas: blusa bordada, short y botas de gamuza

El calzado fue otro de los puntos clave del estilismo de Renata Mónaco. Se trataron de unas botas altas de gamuza en tono camel, con punta triangular y una caña estructurada que estilizó sus piernas. El color cálido contrastó con el blanco del short y armonizó con los tonos de los bordados, al tiempo que incorporó una impronta otoñal a una combinación de prendas livianas.

El accesorio vintage de Renata Mónaco que cautivó a todos

El detalle más original del outfit de Renata Mónaco fue el gorro de tul en color chocolate, completamente recubierto de lentejuelas y cuentas bordadas en tonos dorados y plateados. Con sus destellos y su estética de inspiración vintage, el accesorio se convirtió en el protagonista inesperado de la apuesta boho chic.

Cabe aclarar que, si bien diseño remite al estilo retro, este complemento se actualiza a través de una combinación de texturas, brillos y detalles ornamentales que le aportan una impronta contemporánea. Además, lejos de pasar inadvertido, este gorro de tul sumó brillo y personalidad al conjunto y generó un contraste interesante con el carácter artesanal de la blusa.

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Para completar el estilismo, Renata Mónaco incorporó joyería sutil, con anillos y pulseras metálicas que acompañaron el look sin competir con sus piezas principales. Sin dudas, el atuendo de la influencer reunió varias claves de estilo: el espíritu bohemio de los bordados, el volumen de las mangas, las botas altas de gamuza y un llamativo accesorio con inspiración retro. Así, la novia de Ian Lucas marcó tendencia con un look boho chic y un accesorio de inspiración vintage que se llevó todas las miradas en redes sociales.