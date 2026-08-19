Rochi Igarzábal renovó su look y marcó una tendencia ideal para mujeres +35

Rochi Igarzábal volvió a sorprender a sus seguidores con un cambio total de imagen que rápidamente llamó la atención en redes sociales. La actriz compartió todo el proceso de transformación y luego mostró el increíble resultado final que despertó todo tipo de comentarios.

Rochi Igarzábal apostó por un cambio rejuvenecedor

A través de sus imágenes publicadas en Instagram, Rochi Igarzábal dejó ver distintas etapas del cambio de look y reveló el proceso desde la peluquería y dejó en claro que apostó por un cambio de color importante. Se trata de una propuesta que se presenta como una de las opciones más favorecedoras para las mujeres mayores de 35 años.

Cabello de Rochi Igarzábal antes del cambio de look

En las primeras imágenes que compartió, se puede observar el estilo que llevaba antes de la renovación. Su cabello presentaba una técnica similar al balayage, con una base castaña natural y más oscura en la zona de las raíces. A medida que el color descendía hacia los medios y las puntas, aparecían reflejos rubios miel y dorados que aportaban luminosidad y movimiento a la melena.

Este tipo de coloración se caracteriza por generar una transición suave entre los tonos, sin cortes marcados. El resultado busca imitar el efecto del sol sobre el cabello, con un aclarado progresivo que conserva profundidad en la parte superior y suma brillo en los largos. Durante un tiempo, esta alternativa fue una de las más elegidas por quienes querían cambiar su imagen sin abandonar por completo su tono natural.

Cabello de Rochi Igarzábal antes del cambio de look

Sin embargo, Rochi decidió ir un paso más allá. Desde la peluquería, la actriz mostró parte del procedimiento mientras los profesionales trabajaban sobre su pelo para modificar la coloración. En el video se la pudo ver durante la aplicación del producto, anticipando que el resultado sería más claro y uniforme que el que lucía anteriormente.

Finalmente, Igarzábal reveló su nueva imagen. La transformación dio como resultado una melena totalmente rubia, con una base clara enriquecida por matices dorados y destellos luminosos. La elección se destaca por hacer brillar el rostro y aportar una imagen fresca, moderna y elegante. Además, el rubio con reflejos dorados es una alternativa especialmente favorecedora para mujeres mayores de 35 años, ya que suaviza las facciones y rejuvenece la cara.

El renovado look de Rochi Igarzábal

Rochi Igarzábal confirma que el flequillo cortina nunca falla

Rocío Igarzábal completa su nuevo look rubio luminoso con un impecable cabello largo hasta la cintura y un flequillo cortina que es una de las alternativas preferidas de los últimos años, especialmente porque puede adaptarse a diferentes formas de cara y estilos personales.

Así es el nuevo look de Rochi Igarzábal

A diferencia de un flequillo recto, el diseño tipo cortina que usa la actriz se abre en el centro y cae hacia los laterales, generando un efecto relajado, moderno y fácil de mantener. Además, permite cambiar de look sin comprometer demasiado el largo ni exigir un peinado elaborado todos los días. "La más linda", "Muy hermosa como el sol", "Bellísima Rochi", "Ese pelo es de princesa", fueron algunos de los comentarios de Instagram.

Con esta renovación de look, Rochi Igarzábal demuestra cómo una modificación en el color puede transformar por completo la imagen. Su paso del balayage castaño y miel a un rubio luminoso confirma una tendencia que combina naturalidad, elegancia y un efecto rejuvenecedor, ideal para quienes buscan actualizar su estilo sin resignar elegancia.