Así fue la luna de miel de Rochi Igarzábal y Milton Cámara en el Caribe: atardeceres soñados, playa y relax

Después de 12 años de relación, Rochi Igarzábal y Milton Cámara celebraron su matrimonio con una doble ceremonia que reunió a familiares y amigos. Tras formalizar su unión por civil el 1 de mayo, la pareja organizó una celebración al aire libre que contó con la presencia de varios de los exintegrantes de Casi Ángeles, un reencuentro que despertó la nostalgia de toda una generación.

Rochi Igarzábal y Milton Cámara

Semanas más tarde, en julio, los recién casados emprendieron su luna de miel y eligieron el Caribe como destino para disfrutar de unos días de descanso. Desde el resort Viva Miches by Wyndham, Rochi Igarzábal compartió un video que resume la experiencia, marcada por paisajes paradisíacos, momentos de complicidad y tiempo de desconexión frente al mar.

Los momentos que Rochi Igarzábal y Milton Cámara compartieron

Las imágenes muestran a Rochi Igarzábal y Milton Cámara disfrutando de las playas de aguas cristalinas y de los atardeceres caribeños. Entre baños en el mar, caminatas por la arena y postales abrazados bajo el sol, la pareja dejó ver la complicidad que los acompaña en esta nueva etapa como marido y mujer.

El video también refleja los momentos de relax que ambos se regalaron durante la estadía. Mientras Milton Cámara aprovechó para leer un libro en una hamaca paraguaya frente a la playa, Rochi Igarzábal eligió descansar al sol y contemplar el paisaje. Además, compartieron selfies y sus recorridos nocturnos.

Así vivieron Rochi Igarzábal y Milton Cámara el Mundial 2026

La luna de miel también estuvo acompañada por la propuesta gastronómica del resort. Rochi Igarzábal y Milton Cámara disfrutaron de almuerzos con platos frescos y cenas en restaurantes de inspiración asiática, donde la actriz mostró parte de la experiencia mientras elegía el menú.

Rochi Igarzábal

Durante la estadía también hubo lugar para la pasión futbolera. Milton Cámara se sumó a uno de los eventos organizados por el hotel con la camiseta de la Selección Argentina, cantando y celebrando junto a otros huéspedes. Al compartir el video del viaje, Rochi Igarzábal resumió las vacaciones con un breve mensaje: "Gracias al mar, al sol, las palmeras, el amor de verano, la comida rica, las siestas en la arena y el descanso". De esta manera, la actriz dejó en evidencia que la escapada fue el broche de oro para el inicio de una nueva etapa junto a su esposo.