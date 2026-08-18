Toscana Garfunkel mostró los looks más tiernos de su beba, Riviera: “Nueva realidad”

Toscana Garfunkel atraviesa una nueva etapa desde la llegada de su primera hija, Riviera, quien nació el 8 de julio de 2026 en Estados Unidos. La pequeña es fruto de su matrimonio con el financista Xander Alari-Williams y se convirtió en la primera nieta de la empresaria y socialité Rossella Della Giovampaola.

Toscana Garfunkel y su hija, Riviera

Desde entonces, la it girl comenzó a compartir con sus seguidores algunos momentos de su día a día junto a la bebé. Entre postales familiares y escenas de los primeros días de maternidad, Toscana Garfunkel también mostró los looks que eligió para Riviera, con prendas en tonos suaves, diseños delicados y propuestas pensadas para acompañar la comodidad de la pequeña.

Los looks de Riviera: corazones y el rosa como protagonista

En una de las primeras imágenes que compartió la Toscana Garfunkel, Riviera aparece en sus brazos con un monito blanco de manga corta estampado con pequeños corazones rojos. El diseño combina una base clásica con un detalle romántico y delicado, una elección que se adapta a la estética de las prendas para bebés durante sus primeros meses.

Riviera sorprendió con un look romántico

En otra de las postales, la pequeña Riviera lleva un monito completamente rosa mientras permanece en brazos de su papá. La imagen muestra a Toscana Garfunkel junto a su pareja y su hija, en una escena familiar que refleja parte de esta nueva rutina. El rosa, uno de los tonos tradicionalmente asociados a la ropa de bebé, volvió a ser protagonista en una propuesta sencilla y cómoda.

El total white de Riviera, la hija de Toscana Garfunkel

Para otra de las postales, Toscana Garfunkel eligió para Riviera un look total white con delicados detalles rosados en las costuras, que aportaron un sutil contraste al conjunto. La propuesta mantiene una estética suave y minimalista, en sintonía con los primeros looks que la influencer mostró de su hija. La pequeña aparece en brazos de su mamá frente al espejo, acompañada por una manta de muselina en color natural.

Toscana Garfunkel y su hija Riviera

La escena refleja uno de los momentos cotidianos de esta nueva etapa de Toscana, quien comenzó a compartir con sus seguidores diferentes postales de su vida junto a Riviera con la frase: “nueva realidad”.

Qué significa el nombre de Riviera

Riviera, el nombre elegido para la pequeña también tiene un fuerte significado geográfico y europeo. Riviera se remite a las costas y riberas y evoca paisajes como la Riviera Francesa y la Riviera Italiana. La elección, además, dialoga con el nombre de su mamá, Toscana Garfunkel, y con una estética marcada por referencias a la naturaleza y a distintos destinos europeos.

Toscana Garfunkel, Xander Alari-Williams y su hija Riviera

Así, mientras Toscana Garfunkel comienza a compartir con sus seguidores los primeros momentos junto a su hija, Riviera también empieza a ocupar un lugar central en sus publicaciones, donde los looks, las escenas familiares y los detalles de esta nueva etapa acompañan la llegada de la pequeña.