Así es el living de Rochi Igarzábal: sofá de pana, cuadros de autor y la lámpara que es tendencia

Rocío Igarzábal volvió a sorprender a sus seguidores al compartir una imagen de uno de los espacios más especiales de su casa. A través de sus redes sociales, la actriz dejó ver parte del living que comparte con su pareja, Milton Cámara, su hija Lupe y sus mascotas, un ambiente amplio, luminoso y con una impronta artística que refleja a la perfección su estilo de vida.

Rocío Igarzábal funcionó arte y funcionalidad en su living

Rocío Igarzábal abrió las puertas de su intimidad con una postal en la que se aprecia un espacio cálido y relajado, donde predominan los tonos claros, las fibras naturales y una decoración cuidadosamente pensada. Lejos de los excesos, cada rincón parece tener una identidad propia y aportar personalidad al conjunto.

Rocío Igarzabal

Uno de los grandes protagonistas del ambiente es un imponente sofá de pana azul, ubicado en el centro del living. Además de aportar color y carácter, se convierte en el punto de encuentro de la familia y en el escenario elegido por Rochi para muchas de las fotos que comparte con sus seguidores.

La mesa ratona de madera suma una cuota de calidez y acompaña la estética natural del espacio. A su alrededor, distintas plantas aportan frescura y conectan el interior con el exterior, mientras que cuadros de diferentes tamaños y obras de arte distribuidas estratégicamente refuerzan el perfil creativo del ambiente.

Rocío Igarzabal mostró la decoración de su living

La pieza retro que se llevó todas las miradas

Entre los detalles decorativos que más llamaron la atención aparece una lámpara de mesa roja de inspiración retro. Con líneas curvas y un diseño que remite a las décadas del 60 y 70, la pieza aporta un toque de color y se convierte en uno de los objetos más originales del living.

A su vez, una lámpara de pie de gran tamaño completa la propuesta y genera un atractivo contraste visual con el resto del mobiliario. Ambos objetos funcionan como elementos decorativos por sí mismos y refuerzan la identidad ecléctica del espacio.

Así es el living de Rocío Igarzábal

Con esta imagen, Rocío Igarzábal dejó en evidencia su gusto por los ambientes relajados, llenos de arte y personalidad. Un hogar pensado para disfrutar en familia, donde la funcionalidad convive con el diseño y cada detalle parece contar una historia.