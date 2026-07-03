Rocío Espósito, la esposa de Gerónimo Rulli, se sumó a la tendencia de Kelci Rose Bowers y transformó su camiseta en un impactante corset

Miami se vistió de celeste y blanco no solo por el fútbol, sino por el desfile de moda de las mujeres de la Selección desde la tribuna. Hoy, en la previa del partido frente a Cabo Verde, Rocío Espósito, pareja de Gerónimo Rulli, acaparó todas las miradas al presentar una versión audaz y sofisticada de la emblemática camiseta nacional.

Rocío Espósito en la previa de Argentina contra Cabo Verde

Rocío Espósito se sumó a la tendencia de Kelci Rose Bowers y transformó su camiseta en un corset

El look de Rocío Espósito es una pieza de diseño de autor que eleva la camiseta. La prenda fue transformada completamente en un corset entallado que estiliza la silueta, manteniendo los colores patrios. El diseño se destaca por la precisión en sus terminaciones: los lazos negros que caen desde los breteles aportan una elegancia romántica y contemporánea mientras que la parte trasera cuenta con un sistema de ajuste con cordones.

El impactante look de Rocío Espósito

El corset se consolidó como la pieza estrella de esta temporada futbolística, elevando el vestuario de la hinchada a un nuevo estándar de sofisticación. Esta prenda no solo actúa como un elemento de estilo, sino que funciona como una pieza que combina la identidad deportiva con una silueta femenina y definida. El diseño de Rocío Espósito se destaca por su confección a medida, la cual toma la estructura técnica de un corset clásico y la fusiona con la emblemática camiseta argentina.

Los lazos, un detalle recurrente en las versiones más modernas, funcionan tanto como un ajuste funcional como un adorno romántico que rompe con la rigidez de la indumentaria deportiva tradicional. Además, el sistema de ajuste con cordones en la parte trasera es una clara referencia a la corsetería de época, recontextualizada hoy para un entorno casual y urbano como el de Miami.

Pampita impuso el corset albiceleste en el Mundial 2026

La tendencia de reversionar la camiseta no es nueva, pero hoy se consolida como un fenómeno definitivo. Si bien el corset de Rocío es la sensación del día, esta moda ha evolucionado desde los primeros partidos, donde otras figuras marcaron el camino. Pampita ya en el primer encuentro del torneo, impuso este estilo al lucir un corset con los colores de la selección.

Carolina Baldini y Kelci Rose Bowers.

De Ailén Cova a Kelci Rose Bowers: las mujeres de la selección reversionaron sus camisetas de Argentina

Por otro lado Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister, intervino la camiseta con aplicaciones de encaje, brillos y costuras a medida que transforman la camiseta en una pieza exclusiva y sofisticada.

Carolina Baldini, mamá de Giuliano Simeone, impuso un sello distintivo al reversionar la camiseta con cortes modernos y un enfoque que mezclaba la tradición futbolística con una estética altamente refinada; Kelci Rose Bowers, pareja del defensor Marcos Senesi, llevó la customización a otro plano, creando piezas únicas como camperas personalizadas inspiradas en los colores de la bandera, consolidando este movimiento como una forma de expresión artística.

Y finalmente el fenómeno "crop top" de la mano de Caro Calvagni (esposa de Nicolás Tagliafico), Agustina Gandolfo (esposa de Lautaro Martínez) y Muri López Benitez (pareja de Lisandro Martínez), ellas lideraron esta moda al recortar sus camisetas, logrando el equilibrio perfecto entre la estética urbana y la comodidad que exige el estadio.

Agustina Gandolfo y Ailen Cova

El fenómeno de la reversión de camisetas no detiene su marcha y, lejos de ser una moda pasajera, se establece como la nueva identidad visual de los partidos. La capacidad de estas mujeres para transformar un símbolo nacional en una pieza de alta moda demuestra que el aliento ya no solo se siente, sino que se diseña con precisión y estilo. Sin dudas, la tribuna se consolida como el escenario donde la pasión argentina y las tendencias de moda se fusionan de manera magistral, dejando en claro que, cuando se trata de alentar, la elegancia es la mejor jugada.