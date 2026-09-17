Romina Gaetani impone el estilo retro con el accesorio que transforma cualquier look

Romina Gaetani volvió a sorprender con una elección de moda que refleja su auténtico estilo personal. En esta oportunidad, apostó por una combinación cargada de estilo y con diferentes detalles que llamaron la atención de sus seguidores en las redes sociales.

Romina Gaetani revive la tendencia retro con un look de impacto

Romina Gaetani volvió a demostrar que tiene una particular forma de interpretar las tendencias y, esta vez, apostó por un look con una fuerte inspiración retro y boho chic. La actriz combinó prendas de líneas simples con accesorios cargados de personalidad para construir un estilismo que remite a la estética de los años 70, pero con una apuesta completamente actual.

El look de la cantante se destaca especialmente por un complemento para el cabello que transforma por completo la propuesta y se convierte en el punto focal del outfit. El accesorio elegido por Romina Gaetani es un pañuelo de inspiración vintage, con una estampa paisley en tonos naranja, coral, verde y dorado.

Romina Gaetani revive la tendencia retro con un look de impacto



La artista lo llevó anudado sobre la cabeza, dejando parte del pelo suelto y ondulado. Esta forma de llevar el pañuelo recupera uno de los gestos más asociados al glamour retro. Además, el ítem funciona como una pieza capaz de potenciar prendas básicas y aportar color, textura y personalidad.

Por otro lado, el pañuelo de inspiración vintage continúa vigente como un accesorio versátil que puede llevarse en el cabello, alrededor del cuello, sobre los hombros o incluso como parte central de un estilismo. Para equilibrar el protagonismo del mismo, Romina Gaetani eligió una remera blanca con una estampa gráfica en tonos anaranjados, que lleva la estética retro también al centro del look.

Romina Gaetani revive la tendencia retro con un look de impacto



Conjunto blanco y otro guiño a los años 70

Romina Gaetani también combinó el pañuelo estampado con un conjunto blanco compuesto por un blazer de silueta relajada y pantalón de tiro alto, creando una base monocromática que permite que los accesorios sean los verdaderos protagonistas. Este contraste entre una prenda informal como la remera gráfica y piezas de sastrería genera un mix interesante entre lo casual y lo sofisticado.

Romina Gaetani revive la tendencia retro con un look de impacto



Los anteojos de sol también tienen un papel fundamental en el look de Romina Gaetani. La cantautora eligió un modelo XL, de marco oscuro y lentes amarronados, que refuerza inmediatamente la estética setentosa. Asimismo, las gafas como el pañuelo estampado generan un efecto visual llamativo, que contrasta con la simpleza del traje blanco y permite que los accesorios se conviertan en los grandes protagonistas.

De esta manera, Romina Gaetani impone el estilo retro con el accesorio que transforma cualquier look. Se trata de un pañuelo de inspiración vintage, con una estampa paisley en tonos naranja, coral, verde y dorado, que acompañó con un conjunto blanco, remera estampada y anteojos XL.