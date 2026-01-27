Por qué piden la detención de la expareja de Romina Gaetani

Este martes 27 de enero, la causa por violencia de género que involucra a Luis Cavanagh, expareja de Romina Gaetani, volvió a llamar la atención. El periodista Mauro Szeta reveló que hubo un avance clave por parte de la querella tras escuchar el testimonio de la actriz.

El motivo por el que piden la detención de Luis Cavanagh, expareja de Romina Gaetani

En diciembre pasado, Luis Cavanagh fue denunciado por violencia de género por parte de su expareja Romina Gaetani luego de un episodio doméstico. Ahora, el periodista Mauro Szeta brindó detalles del nuevo pedido presentado por la querella. Según informó en Lape Club Social, la misma solicitó formalmente su detención luego de la declaración brindada por la actriz ante la Justicia.

El pedido se realizó a primera hora de este martes 27 de enero y se fundamenta en la gravedad del testimonio aportado por la denunciante. “La querella pidió la detención luego de la declaración de Romina Gaetani. Su relato fue calificado como riesgo alto”, reveló el experto en policiales.

Romina Gaetani

En este sentido, el panelista contó que el relato de Romina Gaetani fue evaluado por los especialistas y calificado como de “riesgo alto”, un factor determinante para que la querella avanzara con la solicitud de detención. Este punto resulta clave dentro del proceso, ya que activa protocolos específicos en casos de violencia de género. Asimismo, contó que la solicitud se enmarca en el "delito de lesiones agravadas en contexto de violencia de género".

Esta figura penal contempla agravantes específicos cuando los hechos ocurren dentro de una relación afectiva o de pareja. Por el momento, se aguarda la resolución de la Justicia respecto al pedido presentado por la querella y los próximos pasos que pueda tomar el juez interviniente, en un expediente que continúa avanzando con nuevas medidas.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh

Los detalles de la denuncia por violencia de género de Romina Gaetani a Luis Cavanagh

A finales del año pasado, Romina Gaetani sufrió un episodio de violencia de género en su domicilio, ubicado en el Tortugas Country Club, en la provincia de Buenos Aires por parte de su expareja Luis Cavanagh. Según informaron en LAM, la actriz presentaba golpes visibles y debió ser asistida de urgencia luego de la intervención policial.

Con el correr de los días, revelaron en DDM (América TV) que la justicia dispuso una orden perimetral que impide al empresario de 59 años acercarse a Romina Gaetani o comunicarse con ella por cualquier medio, como parte de las acciones para resguardar su integridad. Esta medida se fundamentó en las reiteradas ocasiones en los que él atentó contra su bienestar físico y emocional, las cuales fueron relatadas con testigos y evidencia.

Según explicó el periodista Guido Záffora en el programa, la orden perimetral dictada por la justicia significa que Luis Cavanagh no puede acercarse a menos de cierta distancia de Romina Gaetani, tanto en espacios públicos como privados. Estas decisiones forman parte de un conjunto de acciones judiciales que buscan proteger a las víctimas de violencia de género, dándoles un marco de respaldo legal para que puedan sentirse resguardadas y evitar contactos no deseados con sus agresores.

En esta oportunidad, el motivo por el que la querella solicitó la detención de Luis Cavanagh, exnovio de Romina Gaetani, se debe a la declaración que ella brindó ante la Justicia, la cual fue calificado como riesgo alto, un factor determinante para avanzar con la medida judicial.