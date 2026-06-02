Romina Gaetani advirtió sobre la denuncia que hizo contra su ex: "Se va a archivar"

Romina Gaetani compartió un relato en el que expuso una experiencia personal vinculada a la denuncia que le hizo a su expareja, Luis Cavanagh. Su testimonio se centró en cómo atravesó ese proceso y en la manera en que esa situación marcó un límite en su vida, dejando en evidencia aspectos que forman parte de su presente. La actriz, además, detalló cómo cree ella que avanzará la causa contra el empresario.

A 5 meses de denunciar a su expareja, Romina Gaetani reveló cómo se encuentra

En las últimas horas, Romina Gaetani participó del programa Todo pasa en Urban Play, conducido por Matías Martin, donde habló de la denuncia que realizó contra Luis Cavanagh. A cinco meses de lo sucedido, explicó que atraviesa un momento movilizante y que, para ella, la causa iniciada podría quedar sin efecto. Además, se tomó un momento para hablar sobre las situaciones de violencia y abuso que se sucedieron en los últimos días.

Romina Gaetani

En un primer momento, la artista señaló que le resultaba difícil dar la entrevista porque todo lo que vive se conecta con situaciones de violencia que se conocen a diario. “Estoy muy movilizada, por eso antes de entrar les dije que me iba a costar esta nota, porque todo va de la mano de todo”, expresó. En su relato mencionó casos recientes que la impactaron, y agregó que le sorprendió, en los últimos días, la cantidad de veces que compartió información sobre niñas desaparecidas: “Me faltaban manos para scrollear y compartir búsquedas de niñas desaparecidas”.

En este contexto, Romina Gaetani recordó la denuncia que realizó por violencia contra Cavanagh y explicó que para llegar a ese punto primero atravesó otras formas de maltrato. “Hice una denuncia por violencia física hace cinco meses. Para llegar a la violencia física, una mujer pasó por una violencia psicológica, emocional. Esa causa se va a archivar, no me cabe ninguna duda”, afirmó. Durante su relato, también destacó como fue para ella vivir estas situaciones y como la siguieron afectando con el correr de las semanas.

En la entrevista, relató el momento en que decidió llamar a la policía desde su casa en el Tortugas Country Club. Contó que fue la primera vez que sintió que debía poner un límite y que esa situación la marcó profundamente. “Cuando la persona que amas te pone la mano encima, nunca sentí una humillación tan grande”, dijo. Recordó que se vio tirada en el piso y que su cuerpo estaba en manos de alguien con más fuerza: “Fue mi límite. Yo sé que ahí tenía que llamar a la policía”.

Romina Gaetani reflexionó sobre la dificultad de poner límites en situaciones de violencia

A lo largo de la entrevista, Romina Gaetani explicó que su denuncia contra Luis Cavanagh no fue una decisión pensada en términos de visibilidad o exposición, sino una reacción inmediata ante lo que estaba viviendo. “No sé si fue para darle visibilidad o por exponerlo, no lo pensás a eso. Esto no se puede permitir, no puede pasar”, agregó. Además, reconoció que a pesar de tener herramientas para identificar el maltrato, no pudo establecer límites antes.

Romina Gaetani

Señaló que leía, hablaba con otras mujeres y hacía terapia, pero aun así se encontraba atrapada en un ciclo de perdón y creencia. “Es un rulo de humillación que una entra por amor, porque perdonas y porque crees”, explicó. Ese contexto la llevó a comprender que muchas veces las mujeres detectan el destrato pero no logran frenar la situación. Su testimonio buscó mostrar cómo el proceso de reconocer la violencia puede ser complejo y cómo el límite aparece en el momento menos pensado.

Según contó, poco tiempo después de la denuncia, Romina Gaetani recibió un papel en una obra que aborda situaciones de violencia de género. Contó que le resultó difícil estudiar y aprender los diálogos porque el tema estaba demasiado presente en su vida personal. “Me costaba entrar en papel y poder aprenderme los diálogos”, señaló. La coincidencia entre su experiencia personal y el contenido de la obra la obligó a enfrentar nuevamente lo vivido, lo que hizo más complejo el proceso de preparación. Sin embargo, destacó que pudo continuar con el proyecto.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh

Romina Gaetani advirtió sobre la denuncia que hizo contra su ex y señaló que el proceso iniciado meses atrás podría quedar archivado. Su declaración se centró en la experiencia personal que atravesó y en cómo esa situación marcó un límite dentro de su historia. La actriz relató el impacto que tuvo en su vida y en su trabajo, dejando en claro que lo sucedido forma parte de un proceso más amplio que seguirá su curso.

VDV