La descabellada teoría sobre el nombre de la beba de Cami Homs que la conecta con Tini Stoessel

Tras meses de dulce espera, Cami Homs y José Sosa se volvieron padres, el martes 27 de enero del 2026, según confirmó una fuente cercana a CARAS. Por el momento, ninguno de las dos celebridades se pronunciaron en las redes sociales, pero los comentarios de felicitaciones y apoyo de sus seguidores aparecieron en cuanto la noticia salió a la luz. Sin embargo, también surgieron algunas teorías que vuelven a poner una polémica sobre la mesa: Tini Stoessel. La cantante se volvió centro de atención ante el anuncio, debido a una conexión que hay con el nombre de la beba.

Cami Homs y su familia

La polémica y descabellada teoría del nombre de la hija de Cami Homs

El nacimiento de Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa, emocionó a todos los seguidores que vienen siguiendo el proceso de la pareja que ensambló a su familia. Por el momento, ninguno de los dos habló en sus redes sociales, pero una fuente cercana a CARAS le confirmó que la niña había llegado a este mundo, durante el 27 de enero del 2026. Además, aseguró el bienestar de ambos padres, quienes estarían muy felices con lo sucedido.

Sin embargo, las polémicas siguen rondando en algunos usuarios que recuerdan escándalos anteriores de las celebridades. En este contexto, Marcia Frisciotti, más conocida como Gossipeame, compartió un mensaje de un seguidor que proponía una descabellada teoría que apuntaría contra Tini Stoessel. "Le puso Aitana. Por ahí deliro, pero Tini odiaba a Aitana, que se puso de novia con Yatra, cuando en teoría eran amigos. Aitana fue la primera novia de Yatra post Tini. Medio loco", expuso el mismo, y generó debate entre todos.

La descabellada teoría contra Tini Stoessel

Desde una dura separación hasta un nuevo romance: la polémica de Tini Stoessel, Sebastián Yatra y Aitana

Cabe recordar que la relación de Tini Stoessel y Sebastián Yatra terminó en mayo de 2020, volviéndose una de las parejas más recordadas de la música y una de las separaciones más polémicas. Ante esto, comenzó a sonar el nombre de una artista muy cercana al cantante: Aitana Ocaña. Algunos usuarios aseguraban que ella tenía algo que ver con la separación y, tiempo más tarde, se volvió la primera novia de Yatra luego de Tini. La relación de ambos finalizó con muchas idas y vueltas, pero en el 2026 aún se sugiere que Aitana y Sebastián podrían reconciliarse.

Aitana, Sebastián Yatra, Tini Stoessel

Es por eso que algunos usuarios opinaron que el nombre de la hija de Cami Homs y José Sosa podría ser una clase de conexión con las polémicas con Tini Stoessel. Sin embargo, muchos otros consideraron que eso no era así, y celebraron con la pareja el nacimiento de la beba. Por su parte, la cantante volvió a estar en pareja con Rodrigo de Paul, y no dudan en compartir posteos juntos y mostrando lo enamorados que están, alejados de todos los escándalos anteriores.

A.E