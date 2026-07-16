De Argentina a Inglaterra: cómo es la vida de Valentina Cervantes en Londres

Valentina Cervantes es una de las mujeres de la selección argentina más seguidas por las redes sociales, gracias a su carisma, su personalidad relajada y su apuesta por su amor hacia Enzo Fernández. Más allá de su multifacético perfil público, convirtiéndose en una influencer del lifestyle, mom hacks y de la moda, asumió el rol de pilar emocional y eje organizativo indiscutido dentro de su hogar. Afrontando la maternidad de sus dos pequeños hijos y su lado fashionista y empresarial, coordina con absoluta precisión la rutina diaria de la casa en Londres, Inglaterra, demostrando a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram cómo es su vida, al haber hecho un cambio radical de cultura.

Valentina Cervantes

La vida de Valentina Cervantes en la Argentina y sus primeros pasos en el exterior

La vida de Valentina Cervantes cambió de manera radical cuando se enamoró de Enzo Fernández. En Buenos Aires, era una joven estudiante, primero del profesorado de inglés y luego de Derecho, que apoyó desde el comienzo la carrera futbolística de su pareja, trabajando en un call center y viviendo en un monoambiente junto a su beba Olivia. Sin embargo, a mediados del año 2022, su paso internacional comenzó con su primera mudanza al exterior. Tras la brillante actuación de Enzo en River Plate, el futbolista fue transferido al Benfica de Portugal, obligando a la familia a armar las valijas con destino a Lisboa. Esta nueva vida significó el primer gran paso hacia la internacionalización, adaptándose rápidamente a un nuevo idioma, dinámicas europeas inéditas y un entorno competitivo de alta exigencia.

Sin embargo, la estadía en el país ibérico resultó llamativamente breve debido al vertiginoso ascenso futbolístico del mediocampista argentino. Apenas seis meses después de su arribo a Portugal, y con una consagración histórica en el Mundial de Qatar de por medio, el Chelsea F.C. de Inglaterra ejecutó una transferencia récord para adquirir los servicios del jugador. Este hecho llevó a que la familia volviera a armas las valijas y desembarcaran en la capital que, en palabras de ella: "Inglaterra es el lugar donde vivimos desde hace tres años, Enzo juega ahí y es el país en el que nacieron muchos de nuestros recuerdos como familia. También es un país que a nosotros nos dio mucho".

A principios de febrero del año 2023, el traslado hacia la capital británica demandó una reconfiguración total de su vida cotidiana y una profunda asimilación cultural. Sin embargo, también fue el destino que consolidó la carrera de Valentina como creadora de contenido digital, expandió su comunidad de seguidores y dio la bienvenida a su segundo hijo, Benjamín.

La vida de Valentina Cervantes en la Argentina y sus primeros pasos en el exterior

¿Cómo es la vida de Valentina Cervantes en Inglaterra? Casa de lujo y el país que les dio los mejores recuerdos familiares

De Argentina a Inglaterra, la vida de Valentina Cervantes junto a Enzo Fernández le permitió expandir sus horizontes, crecer de manera inesperada en redes sociales, y consolidar una rutina familiar bajo perfil en una lujosa propiedad europea. Tras un breve distanciamiento que motivó su regreso transitorio, la pareja decidió recomponer su proyecto de vida en común, afianzándose en el Viejo Continente. En Por el mundo (Telefe), le admitió a Marley: “Nos vivimos mudando porque a Enzo le gusta mucho cambiar de casa”. Según profundizó en el mismo envío, esta conducta responde a una búsqueda de renovación personal y energética.

Sin embargo, lograron formar un hogar en su actual y espectacular mansión londinense, que se destaca por su arquitectura moderna, combinando sofisticación visual con un diseño altamente funcional. El interior de la vivienda se caracteriza por un estilo minimalista en tonos neutros, adornado con obras de arte moderno, muebles de diseño y ventanales gigantes que permiten una iluminación natural constante en todos los ambientes y apostar al open concept.

La inserción en la sociedad inglesa implicó asimilar pautas culturales diferentes, que se ven en la elección de decoración en su hogar, y convive con detalles estructurales que despiertan gracia por su falta de practicidad frente al clima adverso. “No sé a quién se le ocurre en Inglaterra hacer una pileta afuera. Aunque sea climatizada, te morís de frío”, expuso junto a Marley, dejando en claro que una de las adaptaciones que tuvo que hacer fue respecto a las bajas temperaturas locales.

La casa de Valentina Cervantes en Inglaterra

Pero su vida en Inglaterra no significó solo un cambio de diseño de interior o elecciones hogareñas. El país se volvió un punto esencial en su historia, a pesar de la rivalidad histórica en cuestiones futbolísticas con la Argentina. Entre paseos en la calle, presencia en eventos importantes, la influencer comenzó a crear recuerdos imborrables. Fue en suelo inglés donde la familia se consolidó con la llegada del cuarto integrante.

Es por eso que, en una entrevista con Aire de Santa Fe , con motivo del cruce de semifinales de ambos países, la influencer explicó cómo el nacimiento de Benjamín en suelo británico se volvió un hecho clave que transformó la perspectiva familiar respecto al entorno local. “A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá, así que no lo dejamos saltar tampoco”, explicó. De la misma manera, reflexionó sobre su hija mayor, y agregó: "Olivia también. Ella dice ‘es donde yo vivo’. Son niños y lo hablan de un lado inocente, así que para ellos también es raro". De este modo, y en agradecimiento de todo lo que el país les dio, Valentina Cervantes lleva una vida que combina sus raíces argentina y un profundo respeto por el suelo donde crece su familia.

La vida de Valentina Cervantes en Inglaterra

La vida de Valentina Cervantes en Inglaterra representa un cambio de perspectiva sobre los sueños que tenía para su futuro, nadando en un viaje de profunda transformación, resiliencia y arraigo familiar. Desde su primera experiencia internacional en Lisboa hasta su consolidación en una espectacular mansión londinense, la influencer digitales logró transformar cada desafío geográfico en una oportunidad para fortalecer su hogar, convirtiéndose en el principal pilar emocional de Enzo Fernández y madre de dos niños nacidos y/o criados en Europa, sin perder jamás sus raíces argentinas, reflejadas en su gastronomía y en su calidez.

A.E