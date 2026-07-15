La historia de amor de Enzo Fernández y Valentina Cervantes: del monoambiente en Villa Urquiza a su segunda oportunidad en Londres

Mucho antes de los títulos, los estadios repletos y la consagración de Enzo Fernández como una de las figuras mas importantes del fútbol argentino, su historia con Valentina Cervantes ya había comenzado. Ambos se conocieron siendo adolescentes y construyeron una relación que fue creciendo al mismo ritmo que los desafíos personales y profesionales que enfrentaron.

Enzo Fernández y Valu Cervantes junto a sus hijos, Olivia y Benjamín

Con el paso de los años llegaron las mudanzas, el nacimiento de sus hijos, la experiencia de vivir en Europa y una crisis que puso a prueba el vínculo. Después de varios meses separados, Enzo Fernández y Valentina Cervantes decidieron darse una nueva oportunidad y continuar el proyecto de vida que inició cuando todavía soñaban con el futuro.

Así comenzó la historia de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

La historia de amor de Enzo Fernández y Valentina Cervantes comenzó durante unas vacaciones en Mar del Tuyú. En ese momento, él daba sus primeros pasos en las divisiones inferiores de River Plate, mientras ella proyectaba convertirse en profesora de inglés. Poco después empezaron a salir y decidieron convivir en un monoambiente de Villa Urquiza, donde compartieron una etapa marcada por el esfuerzo y los proyectos en común.

Enzo Fernández y Valu Cervantes

Mientras Enzo Fernández perseguía el objetivo de convertirse en futbolista profesional, Valentina Cervantes se transformó en uno de sus principales apoyos. Ambos atravesaron aquellos primeros años con recursos limitados, viajando en colectivo y acompañándose mutuamente hasta que la carrera del mediocampista comenzó a despegar.

La familia creció al ritmo de la carrera de Enzo Fernández

Con el tiempo nacieron Olivia y Benjamín, los dos hijos de la pareja, al mismo tiempo que la carrera de Enzo Fernández daba un salto definitivo. Tras sus pasos por Defensa y Justicia y River Plate, el futbolista fue transferido al Benfica de Portugal y, poco después, se consagró campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 antes de llegar al Chelsea de Inglaterra.

Enzo Fernández y Valu Cervantes junto a sus hijos, Olivia y Benjamín

Ese crecimiento también implicó importantes cambios para toda la familia. Valentina Cervantes decidió dejar sus estudios para acompañar cada uno de los desafíos profesionales de Enzo Fernández, incluida la mudanza a Inglaterra, donde comenzaron una nueva etapa lejos de Argentina.

La separación y la nueva oportunidad de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

En octubre de 2024, Valentina Cervantes confirmó públicamente que se habían separado. Según explicó en ese momento, la decisión había sido de Enzo Fernández, quien sentía la necesidad de atravesar una etapa de su vida en soledad después de haber formado una familia siendo muy joven. Durante esos meses, ella regresó a la Argentina junto a sus hijos y aseguró que ese tiempo también le permitió reencontrarse consigo misma.

Enzo Fernández y Valu Cervantes

Sin embargo, el vínculo nunca se rompió por completo. En febrero de 2025, Valentina Cervantes confirmó la reconciliación y contó que el acercamiento comenzó durante un viaje para llevar a Olivia y Benjamín a pasar Año Nuevo en Inglaterra. Después de varias conversaciones, ambos decidieron volver a apostar por la familia que construyeron desde la adolescencia y comenzar un nuevo capítulo juntos en Londres.