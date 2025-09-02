Alexandre Grimaldi, el hijo que tuvo Alberto II de soltero, y su rol de modelo

Alexandre Grimaldi, fruto de la relación entre Alberto II de Mónaco y la exazafata togolesa Nicole Coste, ya dio pasos firmes en el mundo de la moda. A sus 22 años, se convertió en la cara principal del Monte-Carlo Beach Club, un espacio histórico que acaba de reabrir sus puertas tras una profunda renovación liderada por la marca francesa Jacquemus. Con un estilo inspirado en los veranos de la Riviera Francesa de los años 50 y 60, la campaña refleja un lujo discreto y atemporal en el que Alexandre encaja de manera natural.

El rol como modelo de Alexandre Grimaldi, el hijo que tuvo Alberto II de soltero

El joven ya había contado años atrás que no se veía desfilando en pasarela, pero sí como embajador de marcas prestigiosas si la propuesta se ajustaba a su perfil. Hoy, esa idea se hizo realidad con su incorporación a un proyecto que celebra la historia y exclusividad de un club ligado desde siempre a los Grimaldi.

Alexandre Grimaldi

El Monte-Carlo Beach Club, con su hotel de 40 habitaciones, piscina olímpica, playa privada y espacios para celebraciones, forma parte del patrimonio social y cultural del principado. Perteneciente a la Société des Bains de Mer, es escenario habitual de actos familiares y oficiales, lo que añade un simbolismo especial a la elección de Alexandre como protagonista de la campaña.

En el plano personal, el hijo del soberano mantiene un perfil discreto, pero participa activamente de la vida social de Mónaco. Es muy cercano a sus primos, los hijos de la princesa Estefanía, y suele estar presente en los grandes eventos, como el Gran Premio de Fórmula 1, donde comparte protagonismo con su círculo más íntimo.

Actualmente, Alexandre combina su faceta de modelo con sus estudios de Empresariales y Gestión en el Reino Unido. Desde hace tiempo asegura que su meta es crear una organización benéfica propia, convencido de que puede aportar un enfoque social a su vida pública. A la vez, no oculta su carácter firme cuando se trata de defender a sus padres y rechazar etiquetas que considera injustas, como ya expresó en entrevistas pasadas.

Así es que Alexandre Grimaldi, el hijo de Alberto II, demuestra que puede moverse entre la discreción y el glamour con naturalidad, confirmándose como una figura que puede sostener el equilibrio entre tradición y modernidad en el principado.

F.A