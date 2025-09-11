Tras semanas de silencio, Amalia de Holanda reaparece en público y cambia de rumbo

Amalia de Holanda volvió a la escena pública después de varias semanas de silencio y lo hizo con un rumbo renovado. La hija mayor de los reyes Guillermo y Máxima dejó atrás el llamado “verano de su vida” para iniciar una etapa de formación y actividad oficial como heredera al trono.

La reaparición se produjo en Ámsterdam, donde fue recibida por la alcaldesa Femke Halsema. Junto al consejo municipal, mantuvieron un encuentro enfocado en la realidad empresarial, cultural, social y deportiva de la ciudad. Con un look “working girl” sobrio y sutil, Amalia dio el puntapié inicial a su agenda institucional, una semana después que sus padres.

El verano había comenzado con su graduación en la carrera de Política, Psicología, Derecho y Economía (PPLE) en la Universidad de Ámsterdam. Poco después, la princesa participó en la recepción de líderes de la OTAN en el Palacio Huis ten Bosch, el 24 de junio, un evento diplomático que coincidió con su regreso tras el accidente ecuestre que sufrió semanas antes. Más tarde, la familia real disfrutó de un extenso descanso en su villa de Kranidi, Grecia, con vistas al mar Egeo.

Con el inicio del curso político, la princesa encara un desafío adicional: cursar una licenciatura específica en Derecho de los Países Bajos, formación que le servirá de base para su futuro papel como reina. Se trata de un paso concreto en la preparación que asume cada vez con mayor presencia pública.

En paralelo, sus hermanas siguen caminos distintos. La princesa Alexia continúa sus estudios universitarios en el Reino Unido, mientras que la menor de la familia, Ariane, eligió un año sabático. Su debut en esta etapa fue con un gesto solidario al lanzarse a uno de los canales de Ámsterdam en un evento benéfico, tal como hizo su madre en 2012.

Con estas decisiones, Amalia de Holanda comienza un período clave de crecimiento personal y responsabilidad institucional. Su regreso confirma que está lista para combinar su vida académica con un papel cada vez más visible en la vida oficial de los Países Bajos.