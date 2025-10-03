La carrera profesional de Jazmin Grace Grimaldi: música y filantropía

Jazmin Grace Grimaldi ha decidido construir una identidad propia dentro de la familia real de Mónaco, caracterizada por el arte, la música y la solidaridad. Aunque no ocupa un rol institucional en el Principado, su carrera artística y su labor filantrópica la han colocado en el centro de la escena, demostrando que puede equilibrar el legado de su apellido con proyectos personales de gran impacto.

En paralelo a la vida glamorosa de su prima Carlota Casiraghi, dedicada en los últimos años a impulsar encuentros culturales y filosóficos en Montecarlo, Jazmin se inclinó por los escenarios. Hija del príncipe Alberto II y de la estadounidense Tamara Jean Rotolo, apostó a consolidar un camino en la música y la interpretación, dos pasiones que la vinculan con su abuela Grace Kelly y con su tía Estefanía de Mónaco.

Su más reciente apuesta ha sido el lanzamiento de Fearless, su primer sencillo en formato acústico, producido por su pareja, el músico Ian Mellencamp. La canción, inspirada en las víctimas del cambio climático en Fiji, refuerza el costado comprometido de Jazmin, quien eligió además grabar el videoclip en esas islas del Pacífico, un lugar con el que mantiene un lazo emocional desde hace casi dos décadas.

El vínculo con Fiji no es casual. En 2006, tras un viaje humanitario, la joven creó The Jazmin Fund, una fundación destinada a mejorar la educación de los niños en situación de vulnerabilidad. Ese espíritu solidario convive con su faceta artística, en la que busca consolidarse con la misma fuerza.

Aunque Fearless es su primera composición original, Jazmin ya había dado sus primeros pasos en la música años atrás. En 2015 debutó como cantante de jazz y soul con un espectáculo de cabaret en The Duplex, un emblemático piano bar de Manhattan por el que pasaron figuras como Woody Allen o Barbara Streisand. Dos años más tarde grabó una versión de Heart of Glass, el clásico de Blondie, que reafirmó su interés por profesionalizarse en el ámbito musical.

La actuación es otro de sus caminos en desarrollo. Jazmin prepara su debut como actriz en la exitosa serie La maravillosa señora Maisel, un desafío que confirma su intención de abrirse espacio en la industria del entretenimiento.

De algún modo, sus elecciones parecen dialogar con la historia familiar. Si al inicio habló de seguir los pasos de su abuela Grace Kelly, emblema del cine clásico de Hollywood, ahora su incursión musical también recuerda a Estefanía de Mónaco, quien en los años ochenta sorprendió con una carrera fugaz pero exitosa. Su tema Ouragan llegó a vender más de dos millones de copias en Francia, cifra que marcó un récord en su época. Así, Jazmin Grace Grimaldi avanza con determinación en un camino propio, en el que música y filantropía se entrelazan como las dos facetas que definen su presente y proyectan su futuro.

